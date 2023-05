Als een grote doorbraak voor de no-code industrie heeft Appy Pie, een toonaangevende leverancier van no-code oplossingen, de open bèta aangekondigd van zijn spraakgestuurde No-Code tekst-naar-app-generator. Bekend om zijn toewijding om het maken van apps betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen, stelt Appy Pie's spraakgestuurde tekst-naar-app-generator gebruikers in staat native Android- of iOS-mobiele applicaties te ontwikkelen, ongeacht hun codeerkennis, technische vaardigheden of budgetbeperkingen.

De nieuwe spraakgestuurde generator is ontworpen om app-ontwikkeling verder te democratiseren en maakt gebruik van natuurlijk taalbegrip/natuurlijke taalverwerking (NLU/NLP) en de eigen AI- en ML-algoritmen van Appy Pie. Dit stelt gebruikers in staat om geavanceerde technologie te gebruiken en hun ideeën om te zetten in realiteit door gewoon hun stem te gebruiken.

Tot 10 miljoen gebruikers hebben al applicaties gebouwd via Appy Pie's originele no-code App Maker. De oprichter en CEO van het bedrijf, Abhinav Girdhar, herhaalt hun missie om het speelveld gelijk te trekken door het maken van apps te vereenvoudigen voor de minst technisch ingestelde personen:

Nu heeft iedereen met een geweldig idee een vechtkans om het te zien groeien en bloeien, omdat ze met hun stem kunnen profiteren van de meest geavanceerde technologie.

De spraakgestuurde tekst-naar-app-generator No-Code is gebouwd op MEAN-stacktechnologie met een drag-and-drop interface waarop patent is aangevraagd. Gebruikers kunnen een app maken, aanpassen, testen en zelfs vermelden in Google Play en de App Store met behulp van spraakgestuurde apparaten zoals Alexa of Cortana of hun smartphones.

Het proces van het maken van een app met behulp van Appy Pie's spraakgestuurde tekst-naar-app-generator No-Code bestaat uit drie eenvoudige stappen:

Traditionele app-ontwikkeling kan duur en tijdrovend zijn, waarbij het vaak vier tot twaalf maanden duurt om de applicatie in productie te krijgen. Met de originele App Maker no-code van Appy Pie bouwen klanten dagelijks tot 8.000 tot 10.000 apps. De spraakgestuurde tekst-naar-app-generator No-Code zal naar verwachting tot het einde van het jaar zijn open bètafase behouden voor voortdurende verbetering en verfijning op basis van gebruikersfeedback.

Hoewel Appy Pie de weg heeft vrijgemaakt voor oplossingen no-code, beschikt de branche over andere prominente platforms zoals AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

De introductie van spraakgestuurde technologie in oplossingen no-code maakt de wereld van mobiele en webontwikkeling des te inclusiever en kosteneffectiever, waardoor bedrijven en ondernemers nog meer kansen krijgen om te groeien en te slagen.