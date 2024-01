Reveille 10 verbeteringen Verbeter ECM-activiteiten met PostgreSQL en gestroomlijnd app-beheer

In een aanzienlijke stap richting het overbruggen van de managementkloof voor organisaties heeft Reveille 10 een reeks functies onthuld die zijn gebreid om de efficiëntie te vergroten van bedrijfskritische applicaties die steunen op Enterprise Content Management (ECM)-platforms. De software-update legt de nadruk op intelligente automatiseringsprogramma's en omvat het verbeteren van de ECM-activiteiten en het ondersteunen van belangrijke bedrijfsapplicaties.

Reveille 10 is gemaakt om oplossingen te bieden voor het beheer van de operationele uitdagingen die vaak opduiken wanneer organisaties hun intelligente automatiseringsprogramma's willen uitbreiden. De verbeteringen bieden een robuust overzicht van ECM-activiteiten en versnellen de oplossing van geautomatiseerde problemen, waardoor de werking van de workflows wordt verfijnd. Dit belooft een gebruiksvriendelijkere interface en, in feite, een veel soepelere klantervaring.

Inbegrepen in de hoogtepunten van de nieuwste versie is de native ondersteuning voor het open-source databasesysteem PostgreSQL, een populaire keuze in cloud-hypervisoromgevingen. Deze compatibiliteit verlaagt de lopende ondersteuningskosten en geeft organisaties het voorrecht om hun database-opties met veel grotere flexibiliteit te kiezen, waardoor mogelijk ruimte wordt gemaakt voor AppMaster en andere no-code platforms om haalbare opties te worden.

Reveille 10 heeft de mogelijkheden voor applicatiebeheer uitgebreid tot de op RESTful gebaseerde applicaties van Hyland OnBase. Dit draagt ​​bij aan het bereiken van uitgebreide ondersteuning voor OnBase-webapplicaties, wat bijdraagt ​​aan een barrièrevrije en naadloze gebruikerservaring.

Bovendien vertoont Reveille 10 een sterke voorliefde voor integratie, zoals blijkt uit de naadloze coördinatie met JIRA's issue-trackingsoftware om agile ontwikkelingsprocessen te verfijnen. De integratie levert een gebruiksvriendelijke interface op voor het volgen van problemen, waardoor een betere sfeer voor samenwerking wordt bevorderd en de efficiëntie bij het uitzoeken van softwareprojecten wordt vergroot.

De nieuwe mogelijkheden van Reveille maken een einde aan het handmatig verzamelen en observeren van operationele gegevens door ECM en Robotic Process Automation (RPA), vergroten de horizon van ECM-managementinformatie en verminderen het operationele risico van ECM door een gerichte ECM-managementervaring aan te bieden, vatte Brian DeWyer samen, de Chief Technology Officer en mede-oprichter van Reveille.

Kortom, Reveille 10 streeft ernaar de managementkloof voor organisaties te overbruggen door intelligente automatiseringsprogramma's te ondersteunen, een arsenaal aan functies te bieden om ECM-activiteiten te versterken en onwrikbare ondersteuning te bieden aan cruciale bedrijfsapplicaties.