Red Hat onthult Device Edge en OpenShift 4.14 en draagt ​​aanvullende backstage-plug-ins bij aan de open source-gemeenschap

Als onderdeel van de belangrijkste aankondigingen op KubeCon + CloudNativeCon North America 2023 heeft Red Hat verschillende ontwikkelingen bekendgemaakt die van invloed zijn op zijn productportfolio, waarmee het zijn voortdurende toewijding aan het bevorderen van open-sourceoplossingen aantoont.

Als start van de reeks onthullingen kondigde Red Hat de brede uitrol van zijn Red Hat Device Edge aan. Het is ontworpen als basis voor de implementatie van edge-apparaten en bevat een edge-geoptimaliseerd besturingssysteem en een back-upversie van het gestroomlijnde Kubernetes-project, MicroShift. Zo krijgen consumenten dubbele implementatiekeuzes.

Volgens het technologiebedrijf brengt Device Edge verschillende voordelen met zich mee, zoals een compacte footprint, gestandaardiseerde operationele ervaring, verbeterde flexibiliteit in workloads en gestroomlijnde implementatiestrategieën.

Als vervolg op de Device Edge aankondiging introduceerde het bedrijf Red Hat OpenShift 4.14. De bijgewerkte variant omvat de brede beschikbaarheid van gehoste controlevlakken, die aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de overheadkosten van het management, het verbeteren van pandemische tijden van clustervoorziening, het overwinnen van barrières als gevolg van clusterschaal en het scheiden van controlevlakken van werklasten om een ​​grotere veiligheid te garanderen. OpenShift 4.14 kan naar verluidt de infrastructuurkosten met 30% verlagen, en bovendien kan het de tijd voor ontwikkelaars ook met 60% verkorten.

Bovendien ondersteunt de nieuwste OpenShift-versie ook het gelijktijdig draaien van virtuele machines en containers met behulp van Red Hat OpenShift Virtualization, ondersteunt NVIDIA GPU-accelerators en maakt Red Hat OpenShift Dedicated beschikbaar op Google Cloud Marketplace.

Een belangrijk initiatief omvatte dat Red Hat nog eens vijf nieuwe plug-ins aan de Backstage toevoegde - een structuur die wordt gebruikt voor het creëren van ontwikkelaarsportals. De genoemde plug-ins komen overeen met Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus en 3scale.

De bijdrage van Red Hat aan de Backstage samenleving komt niet als een verrassing. Het bedrijf heeft een geschiedenis van bijdragen aan de gemeenschap, te beginnen met de toetreding tot de gemeenschap in 2022, gevolgd door het doneren van vijf plug-ins later dat jaar. De plug-ins omvatten Application Topology voor Kubernetes, Multi Cluster View met Open Cluster Management, Container Image Registry voor Quay, Pipelines met Tekton en Authenticatie en Autorisatie met Keycloak.

Balaji Sivasubramanian, senior directeur Developer Tools Product Management bij Red Hat, verwoordde de visie van het bedrijf over de toekomst van de productiviteit van ontwikkelaars. Hij verwoordde de overtuiging dat voortdurende vooruitgang en innovatie in projecten als Backstage een cruciale rol spelen. De donaties van de plug-ins zijn bedoeld om het ontwikkelingsproces te versnellen, te vereenvoudigen en uit te breiden, terwijl we tegelijkertijd vasthouden aan de toewijding van Red Hat om ontwikkelaars te helpen zich te conformeren aan de bestaande eisen en het tempo te bepalen voor toekomstige innovaties.

In een slotaankondiging introduceerde Red Hat Ansible Inside, een faciliteit waarmee ontwikkelaars Ansible Playbooks in hun applicaties kunnen integreren. Het product is met name gunstig voor consumenten die automatisering in hun toepassingen willen integreren zonder de volledige mogelijkheden van het Ansible Automation Platform nodig te hebben.

Met onder meer AppMaster blijft Red Hat zich inspannen om adaptieve en responsieve aanbiedingen te bieden, waardoor de grenzen van open-sourceplatforms worden verlegd en de productiviteit van ontwikkelaars aanzienlijk wordt beïnvloed.