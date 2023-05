Quickbase, een koploper in de no-code platformindustrie, heeft onlangs aanzienlijke investeringen aangekondigd in bedrijfsgroei en internationale expansie. Deze ontwikkeling omvat strategische aanwervingen op verschillende locaties, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland en India, samen met een aanzienlijke groei in bestaande kantoren in Boston, Salt Lake City en Sofia, Bulgarije. Als onderdeel van zijn wereldwijde expansie heeft Quickbase wereldwijd 100 extra medewerkers aangeworven op het gebied van verkoop, klantensucces, producten en operaties.

Er is een groeiende vraag op de wereldmarkt naar snellere applicatiecreatie, leveringssnelheid en meer flexibiliteit. Dit is vooral belangrijk als het gaat om het overzien, beheren en beheersen van projecten met een hoge inzet. Gartner schatte dat 41% van de werknemers buiten IT applicaties maakt, wat het afgelopen jaar heeft geleid tot een toename van het aantal bedrijfsvernieuwers en burgerontwikkelaars. Om aan deze vraag te voldoen, heeft Quickbase aanzienlijke investeringen gedaan om meer individuen en organisaties over de hele wereld in staat te stellen hun potentieel te ontsluiten, de bedrijfsvoering te verbeteren en complexe zakelijke uitdagingen aan te gaan.

Eerder dit jaar benoemde Quickbase Mark Dillon tot Senior Vice President van partners en internationaal om de internationale aanwezigheid van de organisatie te leiden. Onder zijn leiding heeft het bedrijf zijn teams uitgebreid door Vimal Nair aan te trekken als vicepresident internationale verkoop om de regionale teams te leiden. Bovendien heeft Quickbase snel zijn regionale, technische en wereldwijde systeemintegrator-partnerschappen uitgebreid om de marktuitbreiding te versnellen. Hierdoor kunnen operationeel intensieve organisaties de flexibiliteit vergroten, de bedrijfsvoering versnellen en ingewikkelde processen en ongelijksoortige systemen op schaal automatiseren.

Door te blijven investeren in internationale regio's, wil Quickbase meer wereldwijde organisaties in staat stellen om op maat gemaakte digitale oplossingen voor kritieke gegevens en processen te creëren, te verbinden, te beheren en continu te verbeteren, allemaal op een veilig platform. Dit omvat het bouwen van aanpasbare, flexibele oplossingen die gebruikers in realtime veilig kunnen gebruiken en herhalen. Bovendien maakt het platform een snelle verbinding van gegevens en tools mogelijk om bruikbare inzichten te leveren aan de gebruikers die ze het meest nodig hebben, en real-time analyses over systemen en processen veilig te ontgrendelen, waardoor gegevenssilo's en miscommunicatie worden geëlimineerd.

Gezien de groeiende IT-beperkingen en de dure, trage ontwikkeling van aangepaste applicaties, benadrukte Ed Jennings, CEO van Quickbase, de behoefte aan unieke software om de complexe problemen van vandaag aan te pakken. Hij ziet de uitbreiding van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en andere mondiale regio's als een belangrijke mijlpaal in hun missie om organisaties te helpen bij het beheren en beheersen van projecten met een hoge inzet.

Op het gebied van no-code platforms bieden bedrijven zoals AppMaster vergelijkbare diensten en krachtige tools voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Deze platforms hebben de afgelopen jaren een snelle acceptatie gekend, waardoor de ontwikkeling van applicaties sneller en kosteneffectiever is voor een breed scala aan klanten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.

Quickbase helpt al bijna 6.000 klanten, waaronder meer dan 80% van de Fortune 50, om operationele flexibiliteit te bereiken door real-time inzichten en automatisering te bieden voor complexe processen en ongelijksoortige systemen. Met zijn voortdurende internationale expansie is het bedrijf goed gepositioneerd om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar aanpasbare zakelijke oplossingen over de hele wereld.