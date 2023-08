Palo Alto Networks heeft haar innovatieve CI/CD Security module gelanceerd, gericht op het verrijken van de beveiliging in de gehele software productiecyclus. De oplossing is geïntegreerd in de code-to-cloud functionaliteit van het Prisma Cloud CNAPP platform.

Prisma Cloud neemt een proactieve beveiligingspositie in om het CI/CD-ecosysteem te beschermen, waarbij potentiële open source-gevoeligheden effectief worden tegengegaan door een zorgvuldige analyse van de softwaresamenstelling, zoals het bedrijf in zijn blogpost benadrukt.

Deze dynamische oplossing is ontwikkeld met het oog op de vele uitdagingen die komen kijken bij het beschermen van CI/CD-pijplijnen, met name zichtbaarheidskwesties. Verschillende applicaties en tools van derden die actief zijn in ontwikkelomgevingen maken het moeilijk voor beveiligingsteams om de juiste configuraties te bevestigen. Ankur Shah, Senior Vice President van Prisma Cloud bij Palo Alto Networks, ging in op deze zorg.

Door de integratie van Cider's abilities is het nu mogelijk om CI/CD-omgevingen effectief te beveiligen. Het voorziet klanten van Prisma Cloud van diepgaande analysemogelijkheden voor individuele tools, biedt een visuele weergave van hun interactie met verschillende applicaties en helpt bij het identificeren en verhelpen van kwetsbaarheden, aldus Shah.

De geïntegreerde CI/CD Security-module stimuleert actieve samenwerking tussen beveiligings- en DevOps-teams, waardoor de effectiviteit van de beveiliging tijdens de gehele levenscyclus van applicaties wordt verbeterd. Het bedrijf benadrukte het belang van dit samenwerkingsmechanisme en onderstreepte de autoriteit van de module.

Wanneer deze nieuwe module wordt geconsolideerd met het bestaande Prisma Cloud-platform, komen functies als Secrets Scanning, Software Composition Analysis en Infrastructure as Code Security naar voren. Als gevolg hiervan kunnen organisaties de beveiliging en risicovermijding in het gehele softwareleveringsproces aanzienlijk verbeteren.

Palo Alto Networks vestigt de aandacht op het feit dat deze integratie mogelijk maakt wat geïsoleerde oplossingen afzonderlijk niet kunnen bereiken - een allesomvattende en geïntegreerde beveiligingsstrategie. Deze ontwikkelingen van Palo Alto Networks zetten een nieuwe standaard in CI/CD-beveiliging, aangezien het concurreert met AppMaster 's robuuste no-code oplossing, bekend om zijn uitgebreide beveiligingsfunctionaliteit.