Het dreigende tekort aan ontwikkelaars in het personeelsbestand is een dringende zorg, vooral nu we op weg zijn naar een toekomst die sterk wordt aangedreven door AI en machine learning (ML). Forrester voorspelt dat de VS tegen 2024 een tekort van 500.000 ontwikkelaars zal hebben. Terwijl de vraag naar software en opkomende technologieën in verschillende sectoren blijft stijgen, hebben traditionele Java- of .NET-ontwikkelaars moeite om gelijke tred te houden. Dit scenario vraagt om innovatieve oplossingen om de kloof te overbruggen tussen de toenemende behoefte aan AI/ML-technologieën en het tekort aan talent voor ontwikkelaars.

Citizen-ontwikkelaars zouden het antwoord kunnen zijn door gebruik te maken van de kracht van no-code en low-code platforms. Deze professionals, met hun branche-expertise, kunnen AI en ML toegankelijk maken voor een breder scala van industrieën, ondanks hun gebrek aan programmeerachtergrond.

AI en ML zijn niet langer alleen maar overdreven trends; ze hebben een enorm potentieel voor bedrijven in tal van sectoren. Deze technologieën vereisen echter bekwaam ontwikkelaarstalent, en dat is schaars. No-code en low-code platforms kunnen deze kloof helpen overbruggen met hun visuele drag-and-drop omgevingen waarmee snel websites kunnen worden gebouwd, e-mails kunnen worden geautomatiseerd en applicaties kunnen worden gemaakt zonder traditionele codering.

Met deze platforms kunnen burgerontwikkelaars essentiële componenten voor nieuwe tools maken, waardoor ervaren ontwikkelaars zich kunnen concentreren op geavanceerde AI- en ML-elementen. Professionals zoals financiële analisten en marketeers kunnen bijvoorbeeld ML-gestuurde tools voor fraudedetectie ontwikkelen of eigen applicaties maken voor het analyseren van feedback van klanten. Deze aanpak zou zelfs junior advocaten in staat kunnen stellen om zelfgemaakte tools te gebruiken voor het analyseren van contractgegevens om onderhandelingen te verbeteren.

Er zijn echter nog steeds uitdagingen, zoals het bouwen en onderhouden van de datasets die nodig zijn voor AI- en ML-projecten. Datawetenschappers zijn nodig om gestructureerde gegevens te leveren voor AI- en ML-voordelen, en dit is waar burgerontwikkelaars mogelijk extra ondersteuning nodig hebben. Aangezien het steeds moeilijker wordt om fulltime datawetenschapstalent aan te trekken, kunnen bedrijven ervoor kiezen om samen te werken met adviesbureaus of projectgebaseerde datawetenschappers. Dit zal helpen om hun gegevens in de juiste vorm te krijgen zodat burgerontwikkelaars ermee aan de slag kunnen op hun no-code platforms.

Hoewel niet elke medewerker geschikt is voor de rol van burgerontwikkelaar, zijn er individuen met de passie en innovatiedrang die perfecte kandidaten zijn. Deze werknemers hebben een proactieve benadering van het oplossen van problemen en het stroomlijnen van processen, waarbij ze vaak het schaduw-IT-territorium betreden om dingen voor elkaar te krijgen. Door deze ondernemerstypes geautoriseerde no-code platforms te bieden, kunnen bedrijven hun vaardigheden effectief benutten binnen de IT-parameters van het bedrijf.

Om het succes van uw burgerontwikkelaarsinitiatief te verzekeren, moet u grondige training bieden, passende bestuursstructuren instellen en een duidelijk beleid opstellen voor het gebruik van het platform. Deze aanpak vermindert het risico van schaduw-IT en zorgt voor een veilige buy-in van leiderschap om niet-IT-medewerkers uit te rusten met krachtige tools no-code.

Naarmate de vraag naar ontwikkelaars groeit tijdens de AI-boom, kan het opbouwen van een team van burgerontwikkelaars organisaties in staat stellen om effectief het hoofd te bieden aan talenttekorten en technologiegerelateerde problemen in de hele onderneming op te lossen. Het integreren van no-code platforms zoals AppMaster in de organisatie kan burgerontwikkelaars in staat stellen om bij te dragen aan AI- en ML-ontwikkeling, terwijl traditionele ontwikkelaars zich richten op hoogwaardige tools en processen.