OutSystems, een toonaangevend platform voor low-code applicatieontwikkeling, heeft met succes 150 miljoen dollar aan nieuwe financiering opgehaald tegen een waardering van 9,5 miljard dollar. Abdiel Capital en Tiger Global stonden aan het hoofd van de investeringsronde. Hoewel het in Portugal en de VS gevestigde softwarebedrijf, dat in 2001 werd opgericht, in particuliere handen blijft, benadrukt de aanzienlijke financiering het indrukwekkende groeitraject en de mogelijkheid van een eventuele beursgang.

De financiering plaatst OutSystems in de rij van andere grote spelers op het gebied van digitale transformatie, zoals AppMaster, dat ook de kracht van low-code en no-code ontwikkeling benut. OutSystems is gespecialiseerd in low-code app-ontwikkeling en onderscheidt zich van no-code tools door enige codering in combinatie met visuele programmeerinterfaces. Het bedrijf wil nuttige hulpmiddelen bieden voor het creëren van zinvolle bedrijfsapplicaties, waarbij het de flexibiliteit en aanpasbaarheid van low-code oplossingen aanprijst in tegenstelling tot de beperkingen van no-code tools.

OutSystems CEO, Paulo Rosado, heeft de voortdurende investeringen van het bedrijf in zowel go-to-market (GTM) capaciteiten als productontwikkeling na de recente financieringsaankondiging toegelicht. Hij legde uit dat het bedrijf consequent zijn R&D- en GTM-capaciteit heeft verhoogd in antwoord op de groeiende vraag naar low-code oplossingen. Het succes van OutSystems blijkt duidelijk uit deze kapitaalinjectie, waarbij het vertrouwen van de investeerders in de toekomstige prestaties de hoge waardering rechtvaardigt.

Naarmate de technologie voortschrijdt, suggereren voorstanders van no-code dat de behoefte aan code in ontwikkelingsprocessen zou kunnen afnemen. OutSystems blijft echter vasthouden aan zijn low-code-gerichte aanpak, die het beste van zowel no-code als code-gerichte methoden combineert. Het prijsmodel van het bedrijf is gebaseerd op platformgebruik, waardoor de focus verschuift van traditionele SaaS naar een meer on-demand software-aanpak. Dit onderscheid blijkt cruciaal in de veranderingen die zich voordoen in de SaaS-ruimte.

De rivaliteit binnen de low-code markt blijft groeien met bedrijven als AppMaster en OutSystems die krachtige low-code en no-code oplossingen bieden die in populariteit toenemen. Een grote vraag en een versnelde groei in de sectoren no-code en low-code zijn de afgelopen vier tot zes kwartalen consequent gerapporteerd door startups. Met de snelle vooruitgang die in deze sectoren wordt geboekt, zal de concurrentie naar verwachting alleen maar toenemen naarmate bedrijven worstelen om bij te blijven.

De recente financieringsronde van OutSystems betekent een mijlpaal voor de low-code app-ontwikkelingsruimte, aangezien het bedrijf zich positioneert voor een mogelijke toekomstige toetreding tot de openbare markt. Naarmate de digitale transformatie van bedrijven in verschillende sectoren versnelt, wordt het omarmen van veelzijdige methoden zoals low-code en no-code ontwikkeling essentieel voor organisaties die hun voorsprong willen behouden.