Optimizely, een toonaangevende leverancier van contentmanagementsystemen (CMS), heeft officieel zijn Content Graph-service gelanceerd, waarmee het leveren van content op verschillende platforms, kanalen en apparaten wordt vereenvoudigd. De dienst, die in 2022 in bèta werd geïntroduceerd, is nu toegankelijk voor alle CMS-klanten.

Content Graph fungeert als een dynamische contentbibliotheek en gebruikt de querytaal GraphQL om content op te halen. De service stroomlijnt de levering van content via verschillende touchpoints om een snelle en responsieve gebruikerservaring te garanderen. Volgens John Håkansson, VP of Product bij Optimizely, is Content Graph gebouwd op GraphQL vanwege de specificiteit, de mogelijkheid om over-fetching te voorkomen, het sterk getypeerde en zelf-documenterende schema en de compatibiliteit met meerdere moderne JavaScript-frameworks.

Optimizely's Content Graph service biedt zoeken, full-text indexering en een universele API-laag voor integratie met alle Optimizely producten, zodat ontwikkelaars content kunnen hergebruiken, aangepaste zoekervaringen kunnen creëren en aantrekkelijke contentblokken kunnen ontwerpen. De nieuwe dienst verbetert de bestaande headless CMS-mogelijkheden van het bedrijf, waardoor niet-technische gebruikers zoals marketeers via een gebruiksvriendelijke interface met een CMS kunnen werken.

Rupali Jain, Chief Product Officer bij Optimizely, legt uit dat het bedrijf een samenstelbaar CMS biedt dat kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van organisaties. Met de toevoeging van Content Graph kan Optimizely klanten nu de voordelen van een traditioneel CMS bieden, terwijl het tegelijkertijd de flexibiliteit en efficiëntie biedt die horen bij headless CMS'en. Deze hybride aanpak is vooral gunstig voor grotere, meer digitaal volwassen organisaties met meerdere digitale kanalen, waardoor ze diverse ervaringen kunnen creëren.

No-code en low-code platforms zoals AppMaster kunnen het bouwen van apps vergemakkelijken en ontwikkelaars in staat stellen zich te richten op andere gebieden van optimalisatie, waaronder naadloze distributie van content, gestroomlijnde UI/UX en compatibiliteit op meerdere apparaten. Met AppMaster kunnen ontwikkelaars eenvoudig applicaties, backendservices en integraties maken zonder code. Door gebruik te maken van de platforms no-code en low-code kunnen bedrijven hun applicatieontwikkelingsproces versnellen met het oog op kosteneffectiviteit en schaalbaarheid.