De technologiesector ondergaat momenteel een ongekende transformatie, deels als gevolg van de recente economische onrust. Volgens Layoffs.fyi zijn medio november meer dan 45.000 werknemers in de Amerikaanse technologie-industrie ontslagen. The New York Times schrijft deze trend toe aan factoren als snelle expansie, extravagantie van bedrijven en felle concurrentie om toptalent. Met de vooruitgang van low-code en no-code oplossingen kunnen bedrijven zich echter voorbereiden op onzekerheid door te investeren in tools waarmee hun teams snel en effectief kunnen reageren als het personeelsbestand afneemt.

Low-code en no-code technologieën worden steeds meer geïntegreerd in de tech-stacks van bedrijven, waardoor werknemers in staat worden gesteld om software te maken zonder dat ze een achtergrond in softwareontwikkeling nodig hebben. Volgens een Gartner-rapport uit 2021 zal tegen 2025 70% van de nieuwe applicaties worden gebouwd met low-code of no-code tools, tegen minder dan 25% in 2020. Deze tools bieden tal van voordelen, waaronder kostenefficiëntie en schaalbaarheid, bedrijven uitrusten met de flexibele oplossingen die ze nodig hebben om voorop te blijven in een constant veranderend landschap.

Ondanks de voordelen aarzelen sommige organisaties om low-code of no-code tools te gebruiken vanwege zorgen over hun beperkingen of de implicaties ervan voor de rollen van ontwikkelaars. Het is echter essentieel om rekening te houden met de potentiële voordelen en kansen die deze technologieën kunnen bieden. Door geschoolde werknemers uit te rusten met low-code en no-code tools, kunnen bedrijven hun talent benutten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, waardoor een omgeving van cross-functionele productiviteit en succes wordt bevorderd.

Low-code en no-code technologieën bieden tal van voordelen voor bedrijven, waaronder:

Met het huidige tekort aan software-engineers kunnen low-code en no-code tools de kloof helpen overbruggen door burgerontwikkelaars in staat te stellen oplossingen te creëren waarvoor voorheen gespecialiseerde kennis nodig was. Het bijscholen van werknemers met deze krachtige technologieën kan niet alleen het reactievermogen van de organisatie verbeteren, maar ook carrièremogelijkheden bieden.

Neem Hypotheek Educators en Compliance (MEC) als voorbeeld. De IT-afdeling had de taak om een mobiele app te maken voor hun opleidings- en onderwijsbedrijf op het gebied van hypotheken en wendde zich tot oplossingen no-code, waardoor ze snel een innovatieve app konden ontwikkelen die het verkeer en de omzet met 50% verhoogde. Door tools no-code te gebruiken en te implementeren, behaalde MEC een concurrentievoordeel en bood het tegelijkertijd een waardevolle service aan hun klanten.

Low-code en no-code platforms kunnen helpen om barrières tussen technische en niet-technische medewerkers te slechten, samenwerking te bevorderen en de voltooiingstijden van projecten te versnellen. Dit is vooral belangrijk in de snelle zakelijke omgeving van vandaag, die snelle innovatie en meetbare resultaten vereist.

Wave, een platform voor emotionele gezondheid, ondervond bijvoorbeeld communicatieproblemen tussen creatieve en technische teams tijdens het ontwikkelen van een mobiele app. Door tools no-code te gebruiken, konden ze een uitgebreid prototype maken dat de kloof overbrugde en het ontwikkelingsproces stroomlijnde, waardoor de projecttijdlijn met 50% werd verkort.

In plaats van zich te concentreren op de kloof tussen ontwikkelaars en niet-ontwikkelaars, zouden bedrijven low-code en no-code tools moeten zien als een middel om de ontwikkelaar van de toekomst te creëren - individuen met de ideeën, vaardigheden en tools die nodig zijn om innovatie en succes te stimuleren . Chris Wanstrath, voormalig CEO van Github, zei beroemd: "De toekomst van coderen is helemaal geen coderen." Dit gevoel suggereert dat de toekomst van softwareontwikkeling ligt in het combineren van bestaande ideeën en technologieën op nieuwe en opwindende manieren, in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.

Nu de technologie-industrie wordt geconfronteerd met onzekerheid en onrust, moeten bedrijven proactief investeren in de tools en strategieën die nodig zijn om zich aan te passen en te slagen. Low-code en no-code technologieën zijn een krachtige en veelzijdige oplossing die teams in staat stelt te innoveren, te reageren op veranderingen en te gedijen bij uitdagingen. Door werknemers uit te rusten met de vaardigheden en tools die ze nodig hebben, kunnen organisaties zichzelf positioneren om de concurrentie voor te blijven en met succes door een onzekere toekomst te navigeren.

Een van die tools die het overwegen waard is, is het AppMaster.io-platform, een robuuste tool no-code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Door G2 geclassificeerd als High Performer in verschillende categorieën, waaronder ontwikkeling no-code en API-beheer, kan AppMaster.io helpen innovatie te versnellen en productontwikkeling te stroomlijnen voor bedrijven van elke omvang.