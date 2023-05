De opkomst van generatieve AI in de technologie-industrie neemt in een snel tempo een hoge vlucht. Alleen al in 2022 investeerden durfkapitaalbedrijven maar liefst 4,5 miljard dollar in generatieve AI-start-ups. Een recente toevoeging aan deze club is Narrato, een geavanceerd AI-contentcreatie- en samenwerkingsplatform, dat heeft aangekondigd VC-financiering binnen te halen. De in San Francisco gevestigde start-up haalde $ 1 miljoen binnen in een pre-seed-ronde onder leiding van AirTree Ventures, een Australisch bedrijf dat bekend staat als een vroege investeerder in bedrijven als Canva, Linktree en Employment Hero.

De financieringsronde zag ook deelname van OfBusiness, een B2B e-commerce platform, en de gerenommeerde seriële ondernemer Shreesha Ramdas. Betalingen SaaS-start-up ChargeBee, app voor het leren van talen Preply en klant-onboarding-software Rocketlane behoren tot de klanten die Narrato hebben gekozen voor hun inhoudsbehoeften, en het bedrijf wil de expertise van AirTree gebruiken om uit te breiden in de Verenigde Staten.

Narrato werd in januari 2022 opgericht door de Australische seriële ondernemer Sophia Solanki, wiens vorige ondernemende onderneming, DrumUp, zich richtte op contentmarketing en SaaS-platforms voor het beheer van sociale media. In een gesprek met TechCrunch legde Solanki uit dat het oorspronkelijke concept voor Narrato was om de GitHub voor inhoud te bouwen - een werkruimte ontworpen voor marketingteams met functies zoals automatisering, samenwerking en publiceren. De grote belangstelling van het team voor generatieve AI in de afgelopen jaren heeft er echter toe geleid dat ze generatieve AI hebben omgebogen en geïntegreerd in verschillende stadia van het inhoudsproces.

Het primaire aanbod van Narrato is een AI-inhoudsassistent die de planning vereenvoudigt met functies zoals het automatisch genereren van overzichten, het maken van inhoud en optimalisatie. Het platform beschikt ook over samenwerkings- en workflowtools, naast geautomatiseerde publicatiemogelijkheden. Voor het creëren van zowel AI-gestuurde als niet-AI-inhoud kunnen gebruikers profiteren van de sjablonen van het platform voor verschillende soorten inhoud, waaronder blogs, webteksten, videoscripts, e-mails, inhoud op sociale media en kunst. Bovendien biedt Narrato een chatachtige interface voor het maken van inhoud door middel van AI en is het van plan om de selectie van generatieve, door AI ondersteunde inhoudssjablonen uit te breiden tot honderden.

Zodra generatieve AI de briefing heeft geproduceerd, kunnen schrijvers deze gebruiken voor het maken van SEO-gidsen en -overzichten. Het platform omvat ook onderzoek en benchmarking om makers van inhoud te helpen een breder publiek te bereiken.

Narrato ondervindt concurrentie van onder meer Notion en ClickUp, die worden gebruikt voor contentprojectbeheer, terwijl Jasper en Copy.ai platforms voor het maken van content zijn die gebruikmaken van AI. Narrato onderscheidt zich echter door generatieve AI te integreren in de gehele marketing- en contentcreatie-workflow binnen één enkel platform. In een verklaring prees AirTree-partner Elicia McDonald Solanki's diepgaande kennis van de markt en het vermogen om het potentieel van generatieve AI voor contentmarketing te identificeren, gezien de indrukwekkende vroege tractie van het bedrijf.

Platforms zoals Narrato demonstreren de transformerende kracht van generatieve AI op het gebied van contentcreatie.