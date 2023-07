Microsoft toonde zijn toewijding aan kunstmatige intelligentie (AI) tijdens zijn laatste jaarlijkse Inspire-functie en onthulde verbeteringen en samenwerkingsverbanden die voortkwamen uit zijn AI-ontwikkelingen. Tijdens de interactieve discussies en keynotes belichtte het evenement de vooruitgang van de techgigant op het gebied van AI, samen met de meest recente ondernemingen en samenwerkingen van het team.

Een van de belangrijkste aankondigingen van het evenement draait om de onthulling van de prijs van Microsoft 365 Copilot. Deze functie, waarvan verwacht wordt dat het een integraal onderdeel wordt van Microsofts aanbod, zal 30 dollar per gebruiker per maand kosten - een aanvulling op de standaard Microsoft 365-kosten. Frank X. Shaw, de Chief Communications Officer van Microsoft, ging in een recente blogpost dieper in op de mogelijkheden van de aankomende Copilot. In tegenstelling tot de typische generatieve AI-toepassingen die zich alleen richten op één vaardigheid, biedt Copilot gebruikers een arsenaal aan vaardigheden die zijn verrijkt met kunstmatige intelligentie, waarbij het pronkt met zijn contextuele gevoeligheid.

Het systeem verrijkt de antwoorden door integraal rekening te houden met de huidige werkcontexten en correspondentiegeschiedenis van de gebruiker. Het breidt zijn bereik uit door gegevens uit documenten, e-mails, agenda's, chats, contactpersonen en vergaderingen te integreren om preciezere en beter bruikbare antwoorden op vragen te genereren.

Microsoft zet zijn reeks aankondigingen voort met Bing Chat Enterprise, ontworpen voor intern gebruik binnen bedrijven. Deze functie zorgt ervoor dat bedrijfsgegevens veilig blijven, omdat er geen chatgegevens worden opgeslagen of gebruikt voor trainingsmodellen. Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard gebruikers kunnen profiteren van deze toegevoegde functie zonder extra kosten. Ondertussen zal er ook een standalone abonnement beschikbaar zijn voor $5 per gebruiker per maand.

Bovendien werden de mogelijkheden van Microsoft Sales Copilot uitgebreid met door AI gegenereerde opportunity-samenvattingen, contextgevoelige e-mailontwerpen en voorbereidingen voor vergaderingen, zodat verkoopteams nog meer gebruik kunnen maken van AI.

Nieuwe aanbiedingen voor procesoptimalisatie werden geïntroduceerd op Power Automate met de toevoeging van process mining-mogelijkheden. Volgens Shaw helpen deze verbeteringen gebruikers bij het verkrijgen van een holistisch inzicht in hun bedrijfsfuncties, het genereren van inzichten, toepassings- en automatiseringssuggesties en stellen ze hen in staat om snel de benodigde oplossingen te bouwen via het Power Platform.

Microsoft benadrukt zijn AI-samenwerkingen en kondigde een samenwerking aan met Meta voor zijn open-source model voor grote talen - Llama 2. Het model wordt momenteel verder verfijnd. Het model wordt verfijnd om naadloos op Windows te draaien en Azure-klanten krijgen de mogelijkheid om Llama 2-modellen op hun systemen te implementeren.

Daarnaast heeft Epic, een bedrijf dat zich bezighoudt met gezondheidstechnologie, de Azure OpenAI Service geïntegreerd in zijn systeem voor elektronische patiëntendossiers, waardoor artsen patiëntgegevens op een conversatieve manier kunnen verkennen en effectief kunnen reageren op vragen van patiënten.

Microsoft Inspire diende ook als lanceerplatform voor de nieuwe Microsoft AI Cloud Partner Program. Het doel is om elke partner in staat te stellen om klantwaarde te leveren door gebruik te maken van Microsoft AI en de Microsoft Cloud. Het programma is erop gericht om partners te voorzien van een uitgebreid portfolio voor elk bedrijfsmodel in alle volwassenheidsstadia.

