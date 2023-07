Meta's Threads, een tekstvriendelijk sociaal netwerkplatform, introduceert een langverwachte functie die bekend staat als Following feed. Deze update staat al sinds de start van de app op het verlanglijstje van gebruikers. Bovendien is Meta's Threads ook klaar om een andere functie te lanceren waarmee gebruikers hun gelikete posts kunnen bekijken in de instellingensectie.

Met het Threads-pictogram bovenaan het scherm van de app kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen de feeds Voor jou en Volgen. Gebruikers kunnen kiezen of ze deze feeds op hun scherm willen weergeven of verbergen, waardoor ze hun kijkervaring flexibel kunnen aanpassen.

De recente upgrade brengt verschillende nieuwe categorieën met zich mee om de activiteitenfeed beter te organiseren. Gebruikers hebben nu de optie om hun feed te filteren op Follows, Quotes en Reposts. Meer gebruiksvriendelijke functies zitten in de pijplijn. In een gesprek met TechCrunch deelde Instagram dat er een nieuwe Follow-knop zal worden toegevoegd aan de volgerslijst, zodat gebruikers snel andere accounts kunnen volgen.

Daarnaast wordt er een 'alles goedkeuren'-functie geïntroduceerd om het makkelijker te maken voor gebruikers met privéaccounts om volgverzoeken in één simpele stap in te willigen. In de toekomst zullen er binnenkort ook functies worden uitgerold waarmee gebruikers hun gelikete posts in hun instellingen kunnen bekijken.

In een update via zijn Instagram-kanaal deelde Mark Zuckerberg, het hoofd van het bedrijf, het nieuws over de extra vertaalfuncties in Threads. 'Threads is begonnen met het implementeren van een optie voor een chronologische feed van alleen degenen die je volgt en heeft ook vertalingen toegevoegd. Dit is nog maar het begin, er komen nog meer updates aan!", verklaarde hij.

Om van deze nieuwe functies te kunnen genieten, moeten gebruikers ervoor zorgen dat ze de nieuwste versie van de Threads-applicatie gebruiken. De gefaseerde uitrol betekent echter dat bepaalde gebruikers de nieuwe feed of andere functies mogelijk niet meteen te zien krijgen.

De taalvertaalfunctie is geautomatiseerd. Het vertrouwt op de taalinstellingen van de gebruiker en de taal waarin de tekst is opgesteld. Gebruikers hoeven dit niet handmatig in te stellen omdat het naadloos wordt geactiveerd.

Naar aanleiding van een probleem van een gebruiker over het laden van een beperkt aantal berichten in het volgende tabblad, gaf Threads iOS-ontwikkelaar Cameron Roth de verzekering dat het bedrijf eraan werkt om de bug te verhelpen. Hij voegde er speels aan toe: 'Het lijkt erop dat we om de een of andere reden veel plotselinge vraag hebben gecreëerd...'.

