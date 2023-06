Meta heeft onlangs een reeks nieuwe tools voor ouderlijk toezicht geïntroduceerd op de platforms Instagram, Facebook en Messenger. Deze tools zijn gericht op het monitoren en reguleren van tieneractiviteiten, het verbeteren van privacy-instellingen en het bevorderen van gezond digitaal gedrag. Tot de functies behoren een hub voor ouderlijk toezicht in Messenger, mechanismen voor het blokkeren van ongewenste directe berichten (DM's) op zowel Messenger als Instagram, en aanwijzingen om jongeren eraan te herinneren pauzes te nemen van de apps.

De eerste uitrol van deze hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht zal beschikbaar zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada via Meta's Family Center. Met de tools, die toegankelijk zijn via het Messenger-toezicht, kunnen voogden de privacy- en veiligheidsinstellingen van hun tieners bekijken, wijzigingen in de lijst met Messenger-contacten bijhouden en de tijd die ze op de app doorbrengen controleren. Als een tiener een andere gebruiker rapporteert, ontvangen voogden bovendien meldingen, mits de tiener dit expliciet toestaat.

Voogden kunnen de Messenger-instellingen van hun tiener bekijken, inclusief berichtbeperkingen, ingedeeld op vrienden, vrienden van vrienden of geblokkeerde gebruikers. Ze worden ook op de hoogte gebracht van wijzigingen die hun kind in deze instellingen aanbrengt. Het toezicht van de voogd kan worden uitgebreid naar de zichtbaarheid van verhalen, zodat ouders ervoor kunnen zorgen dat de inhoud van hun kind op de juiste manier wordt gedeeld.

De afgelopen jaren heeft Instagram verschillende acties ondernomen om interacties tussen jonge gebruikers en onbekende volwassenen te beperken. De meest recente ontwikkeling is dat niet-verbonden gebruikers een uitnodigingsverzoek moeten sturen om toestemming te krijgen voor interactie. Bovendien kunnen deze uitnodigingsverzoeken alleen op tekst gebaseerd zijn en mogen gebruikers er maar één tegelijk versturen.

Meta implementeert een nieuwe functie voor Instagram die tieners informeert over de optie om hun accounts onder toezicht van een voogd te laten plaatsen. Dit niveau van bescherming strekt zich uit tot ouders die toegang hebben tot het bekijken van onderlinge verbindingen tussen hun tiener en andere accounts die ze volgen of door wie ze gevolgd worden.

Controle over advertentietargeting voor jonge gebruikers op Instagram en Facebook werd eerder dit jaar ingesteld. Meta toonde in februari verdere steun voor de bescherming van minderjarigen door een tool te ondersteunen die is ontworpen om het online delen van intieme beelden zonder toestemming te voorkomen. Het bedrijf is echter niet gestopt met het aanbieden van advertenties aan zijn jongere gebruikers, wat leidde tot meer dan 400 miljoen dollar aan boetes voor het schenden van de GDPR-regels met betrekking tot de privacy van kinderen.

De integratie van deze nieuwe tools voor ouderlijk toezicht toont Meta's toewijding aan het beschermen van de ervaringen van jongere gebruikers op zijn platforms. Door voogden meer overzicht te bieden en verantwoordelijk gebruik aan te moedigen, wil Meta een veiligere en gezondere digitale omgeving voor tieners creëren.