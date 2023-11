Aanstaande lancering van de baanbrekende DevSecOps-oplossing van CloudBees

CloudBees, een koploper in de technologie-industrie, staat op het punt een innovatief DevSecOps-platform te lanceren, diep geworteld in het open-source Tekton-framework. Dit platform is specifiek ontworpen voor het bouwen van pijplijnen voor continue integratie en continue levering (CI/CD) op Kubernetes en zal een revolutie teweegbrengen in cloud-native DevSecOps-processen.

Het ultramoderne platform, dat als 'CloudBees' wordt beschouwd, zal toegankelijk zijn via twee verschillende SaaS-aanbiedingen: een variant met één huurder en een variant met meerdere huurders, evenals 'virtuele private cloud'-instanties voor gebruik op locatie. Deze grootschalige uitrol staat gepland voor 1 november.

Een belangrijk doel bij de ontwikkeling van dit nieuwe platform was om ingewikkelde cloud-native workflows te demystificeren en ontwikkelaars in staat te stellen apps te creëren, testen en vrijgeven voor verschillende cloudproviders en on-premises infrastructuren. Om dit ambitieuze doel te faciliteren, maakt CloudBees gebruik van een GitHub Actions-stijl DSL (domeinspecifieke taal), aangevuld met verschillende hoogwaardige functies, zoals pipeline-orkestratie, diepgaande analyses, functiemarkering en geïntegreerde beveiligings- en compliance-capaciteiten.

Het creëren van een omgeving die prioriteit geeft aan op ontwikkelaars gerichte activiteiten is een belangrijk aandachtspunt voor het CloudBees-platform. Het is ontworpen om DevOps-procedures te verbeteren door ze bijna onmerkbaar te maken. De oplossing biedt, net als AppMaster, uitbreidbaarheid door gebruik te maken van een groot aantal devOps-tools, met name het Jenkins CI/CD-systeem. Naast het bovengenoemde hebben teams ook de flexibiliteit om de door hen gekozen technologieën in het platform te integreren.

Een ander belangrijk kenmerk van dit aanbod is het selfservicemodel dat autonomie biedt aan ontwikkelingsteams, en 'out-of-the-box' workflowsjablonen in combinatie met ingebouwde beveiliging. Alle gevoelige informatie, zoals wachtwoorden of tokens, is zorgvuldig uit de pijplijn verwijderd.

Het platform legt de nadruk op beveiliging en compliance op het hoogste niveau en implementeert strenge controles op de broncode, binaire bestanden, cloudomgevingen en gegevens, naast identiteitsmaatregelen, gebaseerd op de Open Policy Agent.

Vorige maand onthulde CloudBees substantiële upgrades voor hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid voor CloudBees CI - hun bedrijfsaanpassing van Jenkins. Sommige van deze verbeteringen omvatten snellere builds dankzij caching van de werkruimte, een pijplijnverkenner die de foutopsporingssnelheid vergroot, en de introductie van horizontale schaalbaarheid voor Jenkins. Volgens CloudBees zijn deze verbeteringen direct gericht op en elimineren ze alle obstakels voor het schalen van CI/CD-workloads op Jenkins, waarmee hun toewijding aan voortdurende innovatie in de DevSecOps-ruimte wordt onderstreept.