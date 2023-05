Jotform, een vooraanstaand platform voor het maken van online formulieren, heeft onlangs een aanzienlijke groei laten zien in verschillende aspecten van zijn bedrijf, waaronder een toename van het aantal gebruikers en inkomsten, een sterke acceptatie door zakelijke klanten, een toename van het aantal werknemers en innovatieve productontwikkeling. De mijlpaal van Jotform om 20 miljoen gebruikers te bereiken, toont de snelle expansie aan, waarbij het aantal gebruikers in minder dan twee jaar tijd is verdubbeld. Bovendien kende het bedrijf in 2022 een robuuste financiële groei, met een omzetstijging van 48%.

Aytekin Tank, oprichter en CEO van Jotform en auteur van Automate Your Busywork, merkt op: de groei van Jotform is het bewijs dat de automatiseringsrevolutie vlam vat. Hij voegt er verder aan toe dat automatisering de kern vormt van alles wat we doen bij Jotform, van hoe we onze producten bouwen tot hoe we het bedrijf runnen. Automatisering is de manier waarop ik Jotform heb kunnen laten groeien van alleen ik tijdens de begindagen tot een bedrijf met meer dan 500 personen vandaag. Bedrijven die de oplossingen van Jotform gebruiken, kunnen repetitieve taken stroomlijnen en tijd vrijmaken voor creatievere en zinvollere projecten.

Jotform sloot 2022 af met een opmerkelijke groei van 84% in de algehele acceptatie door zakelijke klanten. Verschillende belangrijke industrieën kenden ook een uitzonderlijke groei in acceptatie op ondernemingsniveau, waaronder:

In 2022 verdubbelde Jotform zijn wereldwijde werknemersbestand en voegde ongeveer 250 mensen toe, met plannen om in 2023 ongeveer 150 extra teamleden aan te werven. Om deze groei van het personeel te begeleiden, heeft het bedrijf zijn aanwezigheid uitgebreid met zeven wereldwijde kantoren, waaronder een nieuwe locatie in Vancouver, Canada.

In het zomerrapport 2022 van G2 behaalde de productreeks van Jotform de eerste plaats in de categorie Online Form Builder. Het platform valt op door zijn uitgebreide reeks tools, waaronder Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps en Approvals. In 2022 introduceerde Jotform twee innovatieve nieuwe producten in hun assortiment van no-code oplossingen: Jotform Sign en Jotform Teams.

Jotform Sign is software voor e-handtekeningen die is ontworpen met automatisering in het achterhoofd en biedt geavanceerde velddetectie, onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, talloze integraties en de mogelijkheid om gemakkelijk ondertekenbare documenten te verzenden. Aan de andere kant stelt Jotform Teams gebruikers in staat om formulieren, tabellen, documenten met elektronische handtekeningen, rapporten, goedkeuringen en apps te maken binnen een gedeelde werkruimte, waarbij toegang en machtigingen worden verleend aan verschillende teamleden op basis van hun rol.

De 20 miljoen gebruikers van Jotform strekken zich uit over verschillende sectoren, zoals ondernemingen, kleine bedrijven, zorgorganisaties, overheden, schoolsystemen en non-profitorganisaties. Deze gebruikers vertrouwen op de krachtige formulieren en no-code oplossingen van Jotform om cruciale informatie op één centraal platform te verzamelen, te organiseren en te beheren. Gezien de toenemende vraag naar platformen no-code, kunnen bedrijven andere prominente opties overwegen, zoals appmaster .io> AppMaster en appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders om snel en kosteneffectief ontwikkel web-, mobiele en backend-applicaties die hun schaalbaarheid behouden zonder de last van technische schulden.