Nintex, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor procesintelligentie en -automatisering, heeft de benoeming van Jen Bailin aangekondigd als nieuwe Chief Commercial Officer (CCO). Met meer dan 20 jaar ervaring heeft Bailin eerder belangrijke leidinggevende functies bekleed in sales en marketing bij grote technologiebedrijven, waaronder SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco en AWS.

In haar nieuwe functie als CCO zal Bailin nauw samenwerken met het Nintex executive team en bestuursleden om de go-to-market strategie van het bedrijf te creëren en uit te voeren. Haar uitgebreide industriële achtergrond en expertise zullen het bedrijf ondersteunen bij het behalen en overtreffen van de groeidoelstellingen voor zowel omzet als winstgevendheid.

Eric Johnson, CEO van Nintex, zei over de ervaring van Bailin: "Jen heeft verkoop- en marketingteams geleid bij enkele van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Aangezien ons bedrijf blijft groeien, zelfs in een uitdagende markt, weten we dat leiders zoals Jen ons naar het volgende niveau kunnen brengen."

Bailin verwoordde haar doelen op Nintex, waarbij ze wees op de onderscheidende toewijding van het bedrijf aan klanten: "Nintex heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat diepgaande procesexpertise heeft gekoppeld aan software, en diensten die organisaties van elke omvang kunnen gebruiken om kosten te verlagen, procesrisico's en compliance te beheren, en handmatige processen te elimineren. Maar wat hen onderscheidt, is het feit dat klanten Nintex vertrouwen om hen te helpen een reeks bedrijfsprioriteiten te vervullen die ze zelf niet kunnen uitvoeren."

Nintex wordt wereldwijd erkend voor zijn oplossingen voor procesintelligentie en -automatisering, en de Nintex Process Platform is ingezet door meer dan 10.000 organisaties in de publieke en private sector in 90 landen om hun digitale transformatie reizen te versnellen. Het platform biedt snel en eenvoudig beheer, automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen en draagt zo bij aan meer efficiëntie en succes.

Naarmate bedrijven hun digitale transformatie voortzetten, zijn tools als de Nintex Process Platform en het AppMaster platform steeds effectiever geworden in het stroomlijnen van processen, het verlagen van de totale kosten en het minimaliseren van de technische schuld die gepaard gaat met traditionele coderingsmethoden. Zowel no-code als low-code veranderen het landschap van softwareontwikkeling en bieden organisaties toegankelijke en kosteneffectieve manieren om concurrerend te blijven in de markt.