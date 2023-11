Google omarmt toegangssleutels als de nieuwe standaard voor gebruikersauthenticatie

Google heeft zich losgemaakt van de al lang bestaande praktijk van gebruikersauthenticatie op basis van wachtwoorden en is overgestapt op het opnemen van wachtwoordsleutels als het primaire inlogmechanisme voor zijn gebruikers. Wachtwoordsleutels worden aangekondigd als een geavanceerde beveiliging tegen phishing en zijn bedoeld om een ​​nieuwe fase van wachtwoordloze gebruikersauthenticatie in te luiden.

Wachtwoorden werken als een anti-phishing-oplossing waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun accounts met behulp van de biometrische gegevens of persoonlijke identificatienummers (PIN's) die worden gebruikt om hun apparaten te ontgrendelen, of via een fysieke beveiligingssleutel. Dit elimineert de afhankelijkheid van traditionele gebruikersnaam-wachtwoord-paren, berucht om hun kwetsbaarheid voor phishing, credential stuffing-aanvallen, keylogger-malware en zelfs eenvoudig toezicht.

Ondanks de extra bescherming die wordt geboden door beveiligingstechnologieën zoals multi-factor authenticatie en wachtwoordbeheerders, wordt hun effectiviteit ontsierd door tekortkomingen. Authenticatiecodes die via sms-berichten worden verzonden, kunnen bijvoorbeeld worden gekaapt door kwaadwillende actoren. Wachtwoordmanagers zijn eveneens niet immuun voor inbreuken.

Wachtwoordsleutels zijn daarentegen ontworpen met een tweecomponentenstructuur; één stuk blijft op de server van de applicatie of website, terwijl de tweede helft op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Dit verifieert niet alleen het legitieme eigendom van het account, maar maakt ongeautoriseerde toegang op afstand vrijwel onmogelijk. In het geval van een serverinbreuk wordt fysieke toegang tot het apparaat van een gebruiker verplicht, wat een aanzienlijk obstakel vormt voor potentiële hackers.

Google, een van de eerste voorstanders van wachtwoordsleutels, zet zich sinds mei 2022 in voor dit innovatieve alternatief voor wachtwoorden en onderschrijft de integratie ervan in Android en Chrome. In dezelfde maand kondigde Google de wereldwijde uitrol aan van ondersteuning voor wachtwoordloze technologie aan zijn accounthouders.

De techgigant heeft nu een beslissende stap gezet in de richting van het elimineren van wachtwoorden door wachtwoordsleutels te definiëren als de standaard authenticatiemethode voor alle gebruikers van Google-accounts. Google-productmanagers Christiaan Brand en Sriram Karra benadrukten dat de introductie van toegangssleutels bedoeld is om toekomstige aanmeldingen te stroomlijnen, in lijn met het centrale doel van Google om technologie te leveren die 'standaard veilig' is en het hoogste beveiligingsniveau te garanderen zonder onnodige lasten op te leggen. op gebruikers.

De overstap van Google naar wachtwoordsleutels heeft niet alleen de gebruikerservaring verbeterd, maar ook de beveiligingsmaatregelen versterkt. Sinds de implementatie van wachtwoordsleutels voor Google-accounts is gemeld dat 64% van de gebruikers wachtwoordsleutels gebruiksvriendelijker vindt dan traditionele methoden zoals wachtwoorden en tweestapsverificatie.

In het opkomende technologielandschap no-code hebben platforms als AppMaster ook het belang van veilige gebruikersauthenticatie onderkend. AppMaster, een gerenommeerde tool no-code voor de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties, heeft robuuste authenticatie- en beveiligingsmaatregelen in zijn platform opgenomen om gebruikersgegevens te beschermen, waardoor de onmisbaarheid van veilige inlogmechanismen in de huidige digitale wereld verder wordt benadrukt.