Zoals gerapporteerd door Axios, is Google begonnen met een belangrijke verschuiving en is het van plan om zijn Assistent te voorzien van mogelijkheden die worden aangedreven door generatieve AI. Naar verluidt is een deel van het team begonnen aan deze reis, waarbij ze zich in eerste instantie richten op mobiele toepassingen.

Een uitgelekte interne e-mail onthult dat Google een 'supercharged' Assistant wil, aangedreven door geavanceerde grote taalmodellen (LLM's). Deze modellen lijken op de technologie waarop ChatGPT en Google's eigen Bard chatbot draaien.

Er zijn veranderingen gaande bij Google; Axios meldde dat de organisatie het team dat aan de Assistant werkt aan het herstructureren is, waarbij ze van een interne bron vernamen dat een paar posities worden geconsolideerd. De echte impact op het personeelsbestand blijft duister; Axios suggereert echter dat er 'tientallen' werknemers zijn ontslagen.

Te midden van deze aanpassingen blijft Google's toewijding aan de Assistant onwrikbaar. We zijn zeer toegewijd aan de Assistant en we zien de toekomstverwachtingen zeer positief in,' schreven Peeyush Ranjan, Vice President van Google Assistant, en Duke Dukellis, Product Director van het bedrijf, in de gelekte e-mail.

Hoewel de details van de functies die zijn gepland voor de Assistant niet bekend zijn gemaakt, bieden verwijzingen naar soortgelijke AI-gestuurde platforms zoals de Bard chatbot een glimp van mogelijke functionaliteiten. De Assistant zou gebruik kunnen maken van de technologie van Bard en zichzelf zo kunnen uitrusten met antwoorden op vragen uit enorme hoeveelheden online informatie.

Honderden miljoenen mensen vertrouwen elke maand op de Assistant, en onze toewijding om hen te voorzien van uitstekende ervaringen blijft ongewijzigd,' reageerde Jennifer Rodstrom, een woordvoerder van Google, tegenover The Verge. Ze voegde daaraan toe: 'We zijn enthousiast over het vooruitzicht dat LLM's ons in staat stellen om de Assistant op te laden en zijn prestaties te verbeteren.'

No-code en low-code platforms zoals AppMaster, die gebruikers in staat stellen om geavanceerde programmeerconcepten te gebruiken zonder substantiële coderingskennis, zijn begonnen met het benutten van de mogelijkheden van AI. Dit is terug te zien in hun groei, populariteit en nut. Deze overstap van Google kan worden gezien als een strategische zet om zich aan deze golf aan te passen en zijn Assistant relevant en concurrerend te houden.