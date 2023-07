De baanbrekende innovator en miljardair Elon Musk is begonnen aan een intrigerende reis op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en onthult zijn nieuwste geesteskind, een startup met de naam xAI. Musk gelooft heilig in het potentieel van technologie om onze toekomst op te bouwen of te vernietigen en zijn nieuwe onderneming is gericht op het creëren van een AI die, in zijn woorden, pro-menselijk zou zijn. Toen hij xAI onthulde tijdens een online discussie op Twitter Spaces, was zijn bezorgdheid over een dystopische AI-toekomst meer dan duidelijk.

In een poging om eventuele catastrofale gevolgen te voorkomen van een uit de hand gelopen AI-ontwikkeling, draait Musk's visie voor xAI om het cultiveren van een AI die in de kern nieuwsgierig is naar het menselijk bestaan. Deze AI, die als maximaal nieuwsgierig wordt bestempeld, zou ernaar streven het universum en de complexe werking ervan te begrijpen in plaats van te vertrouwen op gecodeerde ethische principes. Dit ethos vindt zijn oorsprong in Musks overtuiging dat een AI die wordt verslonden door menselijke nieuwsgierigheid inherent veilig is en daarom pro-menselijkheid.

Aan het begin van dit jaar was Musk een van de vele vooraanstaande persoonlijkheden die zijn goedkeuring hechtte aan een herinnering waarin werd opgeroepen tot uitstel van de bouw van grote AI-prototypes. Een voorbeeld van zulke modellen is de chatbot ChatGPT, gemaakt door OpenAI, een in de VS gevestigd bedrijf. De overkoepelende angst dat AI sneller zou evolueren dan de mens zou kunnen, is in de loop der tijd alleen maar toegenomen.

Ondanks zijn eerdere sanctie beschouwt Musk het op pauze zetten van de AI-ontwikkeling nu als verre van realistisch. Vervolgens dient xAI als zijn baken van hoop in het bouwen van een AI die het welzijn van de mensheid handhaaft en zich tegelijkertijd aanpast aan de onvermijdelijke AI-progressie.

