Een revolutie in DevOps met AI: Copado onthult bèta voor het AI-aangedreven platform CopadoGPT

De toonaangevende leverancier van Salesforce DevOps-oplossingen, Copado, heeft de uitbreiding aangekondigd van zijn AI-tool, de bètaversie van CopadoGPT, naar al zijn klantenkring, na positieve interne tests. Deze stap komt omdat het bedrijf ernaar streeft de DevOps-ruimte aanzienlijk te ontwrichten en frisse en intelligente perspectieven te bieden om digitale transformatiestrategieën te verbeteren, de gebruikerstevredenheid te verbeteren en de time-to-market aanzienlijk te verkorten.

De nieuwe AI-tool fungeert als een cruciale informatielaag op verschillende platforms en biedt verstandig advies en aanbevelingen op basis van bewezen best practices van Salesforce DevOps. Het platform helpt bij het genereren van tests, het verfraaien van gebruikersverhalen en bij het versnellen van release-opmerkingen.

Het belangrijkste doel achter de uitvinding van CopadoGPT was het versterken van digitale transformatie-initiatieven, het vergroten van de klanttevredenheid en het versnellen van de time-to-market, waardoor de algehele waarde wordt vergroot.

Copado's CTO, Federico Larsen, sprak over deze ontwikkeling en benadrukte de toewijding van het bedrijf aan een AI-first-aanpak bij het creëren van een bevredigende klantervaring. Hij noemde de uitbreiding van de bètatoegang van CopadoGPT door het bedrijf een belangrijke mijlpaal in hun traject om AI fundamenteel te integreren in Salesforce DevOps. Hij benadrukte hoe de AI DevOps-adviseur niet alleen als hulpmiddel fungeert, maar ook als partner die zich inzet voor het versterken van de innovatiemogelijkheden van de klant.

Larsen zei: “ CopadoGPT verandert de werkdynamiek fundamenteel en biedt talloze gebruiksscenario's. We zijn blij dat we een AI-platform kunnen voorzien van tien jaar aan DevOps-expertise en dit op een toegankelijke manier aan onze klanten kunnen presenteren.”

De voortdurende steun van Copado aan de AI-first-aanpak zal nieuwe productmogelijkheden voor digitale transformatie verder stimuleren, zo onthulde het bedrijf in een recente post.

Topanalisten uit de sector erkenden de aanpak van Copado en de vooruitgang die zij in de sector hebben geboekt. Diego Lo Giudice, Vice President Principal Analyst bij Forrester, merkte op dat de komst van Generative AI TuringBots de softwareontwikkeling aanzienlijk heeft verbeterd.

Volgens hem zal de convergentie van uitgebreide DevOps-domeinkennis en de kracht van GenAI door Copado de productiviteit van SaaS-ontwikkelteams aanzienlijk versterken, wat zal leiden tot efficiëntere ontwikkelings- en implementatieprocessen.

Dergelijke met AI doordrenkte platforms sluiten goed aan bij de waarden van platforms als AppMaster, dat gebruikmaakt van tools no-code voor snelle applicatieontwikkeling in de snelle technische omgeving van vandaag. Snelle ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster en nu CopadoGPT herdefiniëren de manier waarop organisaties softwareontwikkeling benaderen, waardoor kwaliteit met hoge snelheid en zonder de complexiteit wordt gegarandeerd.