Quickbase, een toonaangevend no-code platform voor geavanceerde projectportfolio's, heeft de aanstelling aangekondigd van Dalan Winbush als hun nieuwe Chief Information Officer (CIO) om de groei van het bedrijf te versnellen en operationele uitmuntendheid te stimuleren. Winbush zal verantwoordelijk zijn voor het bouwen van een meer datagedreven bedrijf dat zowel zijn klanten als zijn werknemers beter van dienst is.

Winbush kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring in informatietechnologie, toonaangevende technologie en procestransformaties om de bedrijfsgroei in de branche te ondersteunen. Bovendien heeft hij ervaring met no-code platforms zoals Quickbase, waardoor hij een waardevolle aanvulling is op het leiderschapsteam van het bedrijf.

In zijn nieuwe rol wil Winbush zich eerst richten op mensen, waarbij hij technologie en IT-ondersteuning gebruikt om projecten en werkprocessen opnieuw vorm te geven. Als pleitbezorger van het democratiseren van IT en technologie, gelooft hij in het rechtstreeks ter beschikking stellen van de benodigde tools aan zakelijke gebruikers, met een sterke nadruk op governance en beveiliging.

Voordat hij bij Quickbase kwam, bekleedde Winbush de functie van Vice President IT bij Comcast, waar hij de werknemerservaring transformeerde door de selectie en implementatie van bedrijfstools. Naast het toezicht houden op de implementatie van technologie om een consistente digitale benadering van traditionele analoge processen te stimuleren, bekleedde hij ook verschillende leidinggevende functies bij Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union en NICE Systems. Buiten zijn werk is Winbush lid van het bestuur van verschillende non-profitorganisaties, waaronder First Tee of Denver, Von Vision en de CIS & CS Advisory Board van de University of Colorado.

Als voorstander van het in staat stellen van werknemers om hun meest complexe werkproblemen op te lossen met behulp van IT-toezicht en no-code platforms, wil Winbush nu zijn ervaring gebruiken om andere organisaties te helpen hetzelfde succes te behalen.

Ed Jennings, CEO van Quickbase, erkent de cruciale rol van de transformationele CIO-positie van Winbush en de noodzaak daaraan in de huidige fase van Quickbase's groei. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om goed na te denken over hoe technologie en processen kunnen samenwerken om betere beslissingen te nemen, wat uiteindelijk resulteert in verbeterde klantervaringen.

Quickbase zag tegen het einde van het jaar een aanzienlijke vraag naar zijn platform en een sterk momentum. Deze omvatten recente aankondigingen, zoals een uitgebreide samenwerking met Procore Technologies, verbeterde bedrijfsoplossingen, een uitgebreid aanbod aan vastgoedoplossingen en een sterke prestatie op het gebied van collaboratieve werkbeheertools. Om de groei te versnellen, is operationele uitmuntendheid cruciaal om zowel werknemers als klanten betere ervaringen te bieden. Winbush zal deze uitdaging aangaan door data, technologie en procesverbetering te gebruiken om nieuwe kansen te ontsluiten en de dienstverlening van het bedrijf aan zijn 700+ werknemers en 6.000+ klanten wereldwijd te verbeteren.

Quickbase, opgericht in 1999, heeft zijn positie als marktleider op het gebied van no-code platforms voor complexe projectportfolio's verdiend. Met meer dan 6.000 klanten stelt het platform gebruikers in staat om processen, applicaties, software en gegevens efficiënt te beheren op één centrale locatie. Het bedrijf werd onlangs uitgeroepen tot een van Inc's Best Businesses of 2022. Naarmate meer bedrijven low-code en no-code oplossingen verkennen, stelt Quickbase de norm, naast baanbrekende platforms zoals AppMaster, dat de nadruk legt op schaalbare enterprise-oplossingen door het ontwikkelingsproces voor web te stroomlijnen , mobiele en backend-applicaties. Bezoek hun website op quickbase.com voor meer informatie over het innovatieve aanbod van Quickbase.