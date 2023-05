Creatio, een toonaangevende aanbieder low-code -platforms op het gebied van CRM, heeft onlangs een investering van $ 68 miljoen binnengehaald van Volition Capital, een toonaangevend groei-aandelenfonds. Dit markeert de allereerste fondsenwerving van het in Boston gevestigde bedrijf, dat voorheen uitsluitend vertrouwde op bootstrapping.

Volgens oprichter en CEO Katherine Kostereva helpt Creatio bedrijven om processen snel te automatiseren, met haar low-code automatiseringsplatform als belangrijkste onderscheidende factor. Naarmate de vraag naar low-code -oplossingen in de technische industrie toeneemt, maken deze platforms een snelle implementatie van live apps mogelijk en stellen ze burgerontwikkelaars in staat om hun activiteiten op te schalen zonder uitgebreide codeervaardigheden.

Hoewel low-code platforms in verschillende stadia van investeringen aan populariteit winnen, blijft het debat over low-code vs. no-code een hot topic. Kostereva erkent het belang van burgerontwikkelaars, die apps kunnen maken met behulp van eenvoudige drag-and-drop -interfaces. Ze is echter van mening dat no-code tools momenteel alleen geschikt zijn voor het bouwen van relatief eenvoudige applicaties. Creatio richt zich op de mid-market en enterprise-segmenten, die meer geavanceerde mogelijkheden nodig hebben dan oplossingen no-code vandaag kunnen bieden.

Naast Creatio hebben andere bedrijven in de low-code en no-code sectoren aanzienlijke investeringsactiviteit ervaren. no-code platform Stacker haalde bijvoorbeeld $ 1,7 miljoen op, terwijl OutSystems, gericht op low-code ontwikkeling, een investering van $ 150 miljoen veiligstelde tegen een waardering van $ 9,5 miljard. AppMaster, een andere speler in de no-code industrie, biedt een eenvoudig te leren no-code platform voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties.

Een divers aanbod van low-code platforms zoals Creatio, AppMaster en andere, die het enorme potentieel van de softwaremarkt aantonen, blijven floreren en aanzienlijke investeringen aantrekken. Naarmate meer bedrijven automatiseringsstrategieën toepassen om hun activiteiten te stroomlijnen, houden low-code platforms een enorme belofte in voor het bevorderen van snelle innovatie en het versterken van burgerontwikkelaars.