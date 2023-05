De integratie van tekstcode uit bronnen van derden in een platform kan voor ontwikkelaars vervelend en tijdrovend zijn. Hoewel er talrijke ontwikkelaarsbibliotheken en tekstcodeplatforms bestaan, zoals JetBrains en Visual Studio, pakken ze dit probleem niet volledig aan. Een Britse startup, CRANQ, zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot de oplossing van dit probleem.

CRANQ is een low-code geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (IDE), vergelijkbaar met Visual Studio, die component authoring met hoge herbruikbaarheid biedt. Het bedrijf beweert dat de focus op gestandaardiseerde datatypes en poorten een gemakkelijke intentiecontrole mogelijk maakt. Onlangs heeft CRANQ £1 miljoen aan pre-seed financiering verkregen van Venrex en Profounders.

Met behulp van een drag-and-drop interface kunnen ontwikkelaars visueel code creëren binnen de IDE, waardoor het proces wordt gestroomlijnd. Het platform is met succes gebruikt om een versie van de Educai.io backend te bouwen, met alfatests gepland voor de komende zomer. De medeoprichters van CRANQ zijn Toby Rowland en Dan Stocker. Rowland, de CEO, is een serie-ondernemer die vooral bekend staat om zijn mede-oprichting van King.com in 2003, terwijl Stocker, de CTO, kan bogen op uitgebreide ervaring als ontwikkelaar, software-architect en uitvinder.

Hoewel CRANQ in eerste instantie gericht is op testen, wordt verwacht dat het zal concurreren met Postman.com en de workflowruimte, die platforms als Zapier en N8N omvat. De low-code en <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>no-code app development markt wordt steeds populairder, waarbij <a href=https://appmaster.io>AppMaster.io een krachtig platform is dat zich richt op backend, web en mobiele applicaties.

CRANQ betreedt een lucratieve markt, met voorspellingen die de microservices-markt op 32 miljard dollar waarderen in 2023, met een groei van 16% op jaarbasis. Terwijl de vraag naar low-code, no-code oplossingen stijgt, blijven platforms als CRANQ en AppMaster.io de app-ontwikkelingsindustrie opnieuw vormgeven met innovatieve en efficiënte technologieën.