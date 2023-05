Cord, een in Londen gevestigde startup die een enkele API biedt om real-time samenwerkingstools in elke applicatie te integreren, heeft $ 17,5 miljoen opgehaald in een Series A-financieringsronde. De financiering, gericht op het versnellen van productontwikkeling door het inhuren van ingenieurs, ontwerpers en productmanagers, werd geleid door het Europese durfkapitaalbedrijf Index. Andere investeerders in de ronde waren onder meer NFX, Stride en angel-investeerders zoals Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny en Matt Robinson.

Ondanks dat het pas vorig jaar is opgericht, heeft Cord al een samenwerking gesloten met Typeform, een platform voor het verzamelen van conversatiegegevens. Door deze samenwerking kan Typeform de API van Cord gebruiken om zijn klanten samenwerkingsfuncties te bieden, waardoor het proces van het ontwerpen van online formulieren wordt vereenvoudigd. Hoewel Cord nog geen specifieke klantaantallen heeft bekendgemaakt, verklaarde het dat honderden klanten betrokken waren bij de privé-bèta, die eindigde na de lancering van de algemene toegangsdienst in augustus. Deze klanten zijn onder meer niet-openbaar gemaakte SaaS-providers, startups en scale-ups.

De primaire doelmarkt van Cord zijn B2B SaaS-oplossingen die door teams worden gebruikt. Voorbeelden zijn tools voor klantrelatiebeheer zoals HubSpot, contentmanagementsystemen zoals Webflow of WordPress, en tools no-code zoals Retool. Andere grote klanten zijn onder meer de zakelijke klanten van Typeform, grote technologiebedrijven, consumentenmerken en een grote filmstudio die Cord gebruikt in hun business intelligence-tools.

De Cord API, waarvan wordt gepromoot dat er slechts één regel JavaScript nodig is, stelt klanten in staat om eenvoudig samenwerkingsfuncties aan hun producten toe te voegen. Deze functies kunnen bestaan uit real-time chat, annotaties, taakbeheerintegraties, Slack integratie, schermopname, audioberichten, live co-browsing en videochat.

Naarmate de vraag naar samenwerkingstools op de werkplek groeit als gevolg van een toename van werken op afstand en software-as-a-service (SaaS)-oplossingen, wil Cord bedrijven een gemakkelijke manier bieden om sociale elementen aan hun producten toe te voegen. Deze aanpak kan bedrijven jaren ontwikkelingstijd besparen en hen een concurrentievoordeel geven door verbeterde samenwerkingsfuncties aan te bieden. De visie van Cord is inderdaad dat elk webproduct in de nabije toekomst een multiplayer-ervaring moet worden.

In een verklaring benadrukte Jan Hammer, Partner bij Index Ventures, het belang van Cord in moderne werkruimten: de groei van werken op afstand, gecombineerd met een wildgroei aan software-as-a-service-tools, betekent dat teams tijd verliezen met heen en weer bewegen tussen productiviteits- en communicatietoepassingen, zoals Slack. Met Cord kunnen gebruikers binnen de app blijven die hun workflow het beste ondersteunt, maar toch profiteren van de voordelen van samenwerking.

Hammer prees Cord ook voor de integratie met bestaande applicaties: we vinden het leuk dat Cord iets toevoegt aan bestaande apps - het is niet de zoveelste oplossing die klanten zullen moeten gebruiken, het is een oplossing binnen wat ze al gewend zijn. Uiteindelijk denken we dat SaaS-tools direct uit de doos met Cord worden geleverd.

Platforms zoals AppMaster en andere tools no-code, zoals Retool, kunnen veel baat hebben bij integratie met Cord. Door gebruikers een meer gestroomlijnde en collaboratieve ervaring te bieden, kunnen deze platforms de productiviteit en efficiëntie in verschillende sectoren bevorderen.

Naarmate meer bedrijven SaaS-tools gebruiken en werken op afstand steeds vaker voorkomt, zal de integratie van platforms zoals Cord waarschijnlijk essentieel worden voor bedrijven die concurrerend willen blijven in het digitale landschap. Door samenwerking eenvoudiger en efficiënter te maken, zou Cord een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven van de toekomst van werk en teamdynamiek.