Codefresh onthult verbeterd dashboard om de softwareontwikkelingscyclus te stroomlijnen

Codefresh, een prominente speler in de wereld van softwareontwikkeling, heeft een innovatief omgevingendashboard gelanceerd. Het platform is bedoeld om ontwikkelingsteams te voorzien van een meer gestroomlijnde procedure voor het omgaan met applicaties gedurende de levenscyclus van softwareontwikkeling.

De nieuw gelanceerde functie van de technologiegigant is bedoeld om gegevens over GitOps- en Argo CD-projecten te consolideren. Codefresh stelt een 'omgeving' gelijk aan een cluster van afzonderlijke applicaties, naamruimten in één cluster of naamruimten verspreid over meerdere clusters.

In een webinar waarin de voordelen van deze nieuwe ontwikkeling werden onthuld, besprak Kostis Kapelonis, de Senior Developer Advocate bij Codefresh, enkele van de beperkingen van het afzonderlijk gebruik van Argo CD. In het bijzonder benadrukte hij de afwezigheid van een concept van omgevingen en het gebrek aan contextbewustzijn over applicaties, zoals inzicht of applicaties elementen zijn van een groter productecosysteem.

Het onlangs gelanceerde omgevingendashboard wil deze kloof overbruggen. Het stelt een uniforme schermindeling voor die omgevingen chronologisch weergeeft, gaande van de ontwikkelingsfase, gevolgd door testen en uiteindelijk tot de implementatiefase. Het geeft ontwikkelaars het voorrecht om vast te stellen welke toepassingen een product omvat, en deze producten vervolgens aan hun respectieve omgeving toe te wijzen. Vergelijkbaar met andere platforms, zoals no-code -platform van AppMaster , dat van cruciaal belang is gebleken bij het verbeteren van ontwikkelingsprocedures.

Codefresh legt verder uit dat deze ervaring met één scherm de noodzaak voor ontwikkelaars elimineert om te wisselen tussen meerdere vensters voor terminal, GitHub of een IDE op het moment dat ze omgevingen beheren of applicaties naar de productiefase brengen.

Kapelonis benadrukte ook dat deze nieuwe omgevingsmanager een effectief hulpmiddel is waarmee projectmanagers de status van verschillende functies in specifieke omgevingen volledig kunnen begrijpen. Tegelijkertijd krijgen ontwikkelaars een gedetailleerder beeld van implementaties en kunnen ze zich via een tijdlijnweergave verder verdiepen in verschillende applicaties. Deze holistische visie laat zien hoe applicaties door verschillende omgevingen hebben genavigeerd, zoals Kapelonis uiteenzette.

Dan Garfield, mede-oprichter en chief open-source officer bij Codefresh, benadrukt de dringende noodzaak van deze ontwikkeling. Hij stelt: “Naarmate bedrijven en DevOps-teams groeien, Argo CD-instanties zich splitsen en microservices zich vermenigvuldigen, wordt het beheren van de levenscyclus van elke applicatie in verschillende omgevingen complex en lastig. De nieuwe Codefresh mogelijkheden zorgen voor de broodnodige duidelijkheid en GitOps-beheer voor honderden applicaties die op mogelijk duizenden locaties worden ingezet – met een uniforme, intuïtieve single-screen-ervaring.”

Deze nieuwe update van Codefresh kan mogelijk een revolutie teweegbrengen in de levenscyclus van softwareontwikkeling, waardoor deze intuïtiever en efficiënter wordt, vergelijkbaar met het aanbod van opkomende technologie zoals de low-code en no-code platforms zoals AppMaster.