Canvas biedt een nieuwe benadering van gegevensverkenning en stelt niet-technische teams in staat om met een gebruiksvriendelijke, spreadsheetachtige interface te werken, waardoor vaardige SQL-vaardigheden of speciale datateams niet nodig zijn. Geïnspireerd door hun ervaring bij Flexport zien Luke Zapart, Ryan Buick en Will Pride Canvas als een dynamische samenwerkingstool die de kloof tussen bedrijfs- en datateams overbrugt.

Nu de moderne datastapel een opmerkelijke groei doormaakt, krijgen traditionele business intelligence-tools steeds meer concurrentie van meer gespecialiseerde alternatieven. Maar met de ontwikkeling van Canvas kunnen bedrijven naadloos gebruikmaken van de kracht van moderne datastacks zonder te hoeven vertrouwen op kennis van Structured Query Language (SQL) of een uitgebreid datateam. Canvas beoogt een revolutie teweeg te brengen in de besluitvorming van bedrijfsteams, terwijl datateams zich kunnen concentreren op de strategie.

Een onderscheidend kenmerk van Canvas is dat het gebruikers een "leeg canvas" biedt waar ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben uit een tabel met definities die door het datateam wordt aangeleverd. Gebruikers kunnen deze tabel op het canvas drag and drop zetten en ermee werken zoals met Google Sheets, met knoppen als "pivot" voor het opbouwen van statistieken of het genereren van grafieken en diagrammen. De tool bevordert ook naadloze samenwerking - gebruikers kunnen teamleden taggen voor hulp of input.

De lancering van Canvas komt nadat het bedrijf 4,2 miljoen dollar ophaalde in een financieringsronde onder leiding van Sequoia, samen met Abstract Ventures, SV Angel en tal van individuele investeerders, waaronder veel bekende data-experts en oprichters in de dataruimte. Canvas wil het nieuwe kapitaal gebruiken om zijn productaanbod te versterken en zijn bereik uit te breiden naar meer klanten. Naarmate de routekaart van het bedrijf vordert, zullen ze hun go-to-market-strategieën en productontwikkeling uitbreiden, en een nieuwe financieringsronde verkennen wanneer ze hun eerste 10 tot 20 klanten binnenhalen.

Nu Canvas aan zijn reis begint om gegevensverkenning voor niet-technische teams te revolutioneren, zullen bedrijven en particulieren profiteren van de efficiënte toegang tot cruciale informatie die deze innovatieve tool biedt. De groei van het bedrijf en de nieuwe financieringsronde weerspiegelen de stijgende vraag naar datagerelateerde oplossingen, met Canvas in de voorhoede.