Canonical onthult afgeslankte Ubuntu-containers voor verbeterde efficiëntie en verminderde kwetsbaarheid

Canonical, het belangrijkste bedrijf van Ubuntu, heeft de succesvolle uitrol van zijn zeer efficiënte, ultrakleine, gebeitelde Ubuntu-containers voltooid. Het opvallende kenmerk van deze revolutionaire containers is hun verfijnde structuur, die alleen de applicatie en de noodzakelijke runtime-afhankelijkheden omvat, waarbij opzettelijk pakketten, hulpprogramma's of bibliotheken op systeemniveau worden omzeild.

Het kernidee achter deze nauwgezette aanpak is het elimineren van overbodige elementen die kunnen bijdragen aan de robuustheid van het beeld, waardoor de operationele efficiëntie aanzienlijk wordt vergroot en mogelijke aanvalsoppervlakken worden verkleind, aldus Canonical in zijn recente onthulling.

Een van de cruciale technologieën die ten grondslag liggen aan de creatie van deze gebeitelde Ubuntu-containers is 'Chisel', een pakketbeheerder die Debian-pakketten strategisch in 'segmenten' segmenteert. Deze segmenten zijn onafhankelijke subsets die hun inhoud en gerelateerde afhankelijkheden omvatten.

De Chisel-documentatie legt het concept metaforisch uit als 'een stukje Ubuntu hebben', en biedt precies wat nodig is. Het systeem is zo ontworpen dat het oude spreekwoord 'neem je taart en eet hem ook op' werkelijkheid wordt.

Tot de belangrijkste pluspunten van deze vakkundig ontworpen Ubuntu-containers behoren hun compatibiliteit gedurende de ontwikkelingscyclus, een verbeterde verdediging tegen afhankelijkheidsproblemen, een gebruiksvriendelijke Command Line Interface (CLI) waarmee klanten hun containers kunnen construeren of versterken en een gestroomlijnd proces voor het opnieuw opbouwen van afbeeldingen.

Canonical is van mening dat deze gebeitelde Ubuntu-containers bedrijven een naadloos traject bieden om aan hun containerisatie-traject te beginnen en tegelijkertijd effectief over te stappen van ontwikkeling naar productie. Dit sentiment volgt op hun blogpost over de kwestie.

Gebeitelde Ubuntu-containers brengen een belofte van beveiligingsonderhoud en betrouwbare ondersteuning van Canonical met zich mee. De garanties van het bedrijf omvatten onder meer vijf jaar beveiligingsupdates voor containers afkomstig uit de primaire repository, een tien jaar durende beveiligingspatchservice voor Ubuntu Pro-klanten, optionele doordeweekse of 24/7 assistentie, en het afstemmen van bibliotheek- en releasecycli op Ubuntu LTS voor extra ondersteuning. betrouwbaarheid.

De nieuwe containers zijn een haalbare keuze voor een uitgebreid scala aan trendy toolchains, zoals Java, .NET en Python. Dankzij de samenwerking tussen Microsoft en Canonical hebben edities .NET 6, 7 en 8 hun eigen containers.

Volgens Richard Lander, programmamanager voor .NET bij Microsoft, is er veel vraag naar ideeën die lijken op gebeitelde afbeeldingen onder ontwikkelaars. De innovatie en effectieve uitvoering van het concept door Canonical werden zeer geprezen en Microsoft wilde op zijn vroegst een lanceringspartner zijn. De technologiegigant was enorm opgetogen toen hij in deze GA-release Ubuntu Chiselled-images voor .NET verscheepte.

Investeren in gestroomlijnde en efficiënte ontwikkelingstools, zoals no-code-platforms , is een groeiende trend onder bedrijven die streven naar een vloeiende en kosteneffectieve digitale transformatie. Platformen zoals AppMaster integreren een groot aantal van deze moderne ontwikkelingsstrategieën, waardoor ze een aantrekkelijke keuze zijn voor bedrijven.