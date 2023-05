Twee ex-Google-medewerkers, Sargun Kaur en Nikke Hardson-Hurley, identificeerden een cruciaal probleem in het wervingsproces voor ingenieurs en vormden een baanbrekende nieuwe startup genaamd Byteboard. Ze besloten technische sollicitatiegesprekken te heroverwegen en te reconstrueren door zich te concentreren op de praktische codeervaardigheden van kandidaten in praktijksituaties. Onlangs heeft Byteboard met succes een startfinancieringsronde van $ 5 miljoen binnengehaald onder leiding van Cowboy Ventures, samen met een diverse groep engelinvesteerders. Kaur en Hardson-Hurley ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens het interne hackathon-evenement van Google en ontdekten een wederzijdse interesse in het vernieuwen van het engineering-interviewproces. Beide oprichters, als vrouwen van kleur, ervoeren uit de eerste hand de nadelen van ondervertegenwoordigde individuen als gevolg van het huidige systeem. Ze erkenden het oneerlijke voordeel dat het proces verleende aan degenen met de middelen om toegang te krijgen tot voorbereidingsmateriaal, vergelijkbaar met SAT-voorbereidingscursussen op de middelbare school. "Byteboard is een op software gebaseerde oplossing die bedrijven daadwerkelijk helpt hun technische interviews vooraf op locatie te vervangen door een projectgebaseerd interview dat hen helpt sneller personeel aan te nemen door middel van een veel positiever, gestroomlijnder en praktischer sollicitatieproces", aldus Kaur. De traditionele interviewmethode, aanvankelijk ontworpen door technische giganten zoals Google en Microsoft, was gericht op Ph.D. informatica-kandidaten van prestigieuze universiteiten. Volgens Kaur is de technologie-industrie in de loop der jaren echter aanzienlijk veranderd, waardoor het sollicitatieproces achter zich is gelaten. Byteboard heeft tot doel de interviewdynamiek te veranderen van puur theoretische concepten naar hands-on codeerdemonstraties. Kaur vergelijkt het scenario met het evalueren van basketbalspelers door hun prestaties in de sportschool te observeren, in plaats van ze toneelstukken op een whiteboard te laten uitleggen. Terwijl ze nog bij Google werkten, ontwikkelden de mede-oprichters hun idee tot een product via de interne incubator van Google, Area 120. Meestal zijn Area 120-projecten bedoeld voor intern gebruik, maar Byteboard maakte een zeldzame sprong in de markt als een op zichzelf staand bedrijf.

De oprichters hebben Byteboard interviewscenario's ontworpen die kandidaten op hun gemak kunnen invullen, in het comfort van hun favoriete werkomgeving. De primaire focus van deze evaluaties is het beoordelen van de vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn voor de baan. “Die kandidaat neemt het Byteboard-interview en het is alsof je een project afwerkt. Het simuleert heel erg de dag in het leven van een ingenieur. Je wordt niet meegesleurd in obscure algoritmen,' legde Kaur uit. Ze benadrukte verder dat kandidaten niet hoeven te studeren voor deze interviews: de enige voorbereiding die nodig is, is het aanscherpen van iemands technische vaardigheden. Het platform anonimiseert ook de gegevens die worden teruggestuurd naar rekruteringsmanagers, waardoor vooroordelen verder worden geminimaliseerd door hen in staat te stellen kandidaten uitsluitend te beoordelen op basis van hun aangetoonde capaciteiten. Persoonlijke informatie blijft verborgen totdat de kandidaat doorgaat naar een persoonlijk interview. Hoewel Byteboard nog in de kinderschoenen staat met slechts acht werknemers, maakt het al furore in de branche. Kaur en Hardson-Hurley geven prioriteit aan het bouwen van een team dat de diverse gemeenschap weerspiegelt die ze dienen. Bedrijven als Figma, Lyft en Webflow hebben Byteboard geïmplementeerd en zagen een positieve impact in termen van het verkorten van de time-to-offerte, het besparen van technische teams honderden interviewuren en het samenstellen van meer diverse technische afdelingen.

Deze frisse benadering van werving kan het landschap voor technische werving mogelijk transformeren, van startups tot organisaties op ondernemingsniveau. In het tijdperk van no-code en low-code platforms, zoals AppMaster.io , verschuift de focus om individuen in staat te stellen sneller en efficiënter applicaties te maken. Deze overgang vereist dat technische medewerkers bekwaam zijn in praktische programmeerscenario's uit de echte wereld, in plaats van simpelweg uit te blinken in theoretische kennis. Dat gezegd hebbende, maakt Byteboard de weg vrij voor een meer inclusief en effectiever interviewproces dat beter aansluit bij de eisen van de moderne technologie-industrie.