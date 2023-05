Naarmate no-code en low-code platforms steeds meer aan kracht winnen, stellen ze 'burgerontwikkelaars' die geen ontwikkelaar zijn, in staat om verschillende toepassingen te ontwikkelen en te lanceren. Deze opkomende trend zet CIO's ertoe aan om meer geavanceerde governance- en compliance-oplossingen voor deze platforms te zoeken. Betty Blocks, een toonaangevend app-ontwikkelingsplatform no-code, wil deze problemen aanpakken met zijn Centralized Citizen Developer Command Center.

CEO van Betty Blocks, Chris Obdam, stelt dat veel bedrijven de voordelen beginnen in te zien van low-code en no-code platformen. Deze platforms kunnen de benadering van organisaties ten aanzien van innovatie aanzienlijk veranderen door de zakelijke kant van een organisatie te betrekken bij het oplossen van problemen. Obdam erkent echter dat het ontbreken van draagvlak voor governance en compliance een probleem blijft.

Om de uitdaging van governance en compliance bij de ontwikkeling van apps no-code aan te gaan, implementeert Betty Blocks een governance-framework met zes kritieke elementen. Deze omvatten het onderhouden van het beleid en de richtlijnen voor burgerontwikkeling, het verzamelen en verstrekken van middelen, het organiseren van activiteiten, training en gemeenschapsopbouw voor burgerontwikkelaars, evenals het beheer van de platforms en systemen die worden gebruikt om applicaties te bouwen.

Bovendien stelt Betty Blocks voor om een gecentraliseerd Citizen Developer Command Center op te richten, dat dient als de centrale verantwoordingshub voor het burgerontwikkelingsprogramma van een organisatie, waarbij alle activiteiten worden gecontroleerd en beheerd. Dit commandocentrum, vaak gehuisvest binnen de IT-afdeling, zorgt ervoor dat burgerontwikkelingsactiviteiten voldoen aan de vereisten van andere organisatieonderdelen en naadloos integreren met andere systemen.

Naast controle over hoe burgerontwikkelaars hun werk creëren, heeft het Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center tot doel het beheer af te dwingen gedurende het gehele ontwikkelingsproces, van ontwikkeling tot testen, lanceren en beheren van door burgers ontworpen apps. Deze aanpak garandeert dat applicaties no-code veilig en in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en de regelgeving worden gebouwd.

Naast het ondersteunen van governance bij de ontwikkeling van no-code apps, werkt Betty Blocks aan het uitbreiden van low-code governance naar legacy-apps door samen te werken met een groot softwarebedrijf. Deze samenwerking heeft tot doel end-to-end no-code compliance en naadloze integratie van nieuwe no-code apps met bedrijfskritische of verouderde app-omgevingen te bieden.

Aangezien de snelle groei van de no-code en low-code platforms ongekende kansen voor bedrijven heeft gecreëerd, is het aanpakken van governance en compliance een cruciale stap in de richting van een veilige en schaalbare ontwikkeling van applicaties. Platforms zoals AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Voortdurende vooruitgang op deze gebieden, uiteindelijk resulterend in zorgeloos beheer voor IT-afdelingen, is de volgende stap in de evolutie van low-code en no-code app-ontwikkeling. Dit zal ongetwijfeld leiden tot versnelde innovatie en verhoogde efficiëntie bij de ontwikkeling van applicaties voor bedrijven van elke omvang.