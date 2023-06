De opkomst van grote taalmodellen zoals GPT heeft geleid tot een vraag naar AI-toepassingen en een behoefte aan bekwame ontwikkelaars om ze te maken. Voormalig Databricks software engineer Chaoyu Yang zag de gaten in het huidige ontwikkelproces en bouwde samen met zijn medeoprichters het AI-ontwikkelraamwerk BentoML, waarmee hij onlangs een seed-financieringsronde afsloot.

In een interview met TechCrunch legde Yang de behoefte uit aan het flexibele ontwikkelraamwerk dat BentoML biedt. AI-diensten zijn vaak afhankelijk van meerdere machine learning-modellen, wat het beheer en de werking ervan bemoeilijkt. Bovendien hebben veel programmeurs die zich op dit gebied begeven een full-stack of applicatieontwikkelingsachtergrond en missen ze de vaardigheden die nodig zijn om de benodigde AI-infrastructuur te bouwen. Dit zorgt voor langere ontwikkelingsprocessen en een oplossing als BentoML kan het ontwikkelingsproces aanzienlijk vergemakkelijken.

Yang gebruikte Visual ChatGPT van Microsoft, een demo-AI-app die naadloos tekst- en beeldprompts combineert om antwoorden te genereren, als voorbeeld. Het ontwikkelen van een app als Visual ChatGPT voor productiegebruik neemt doorgaans drie tot zes maanden in beslag. Met BentoML kunnen ontwikkelaars een app als deze echter in slechts twee dagen schaalbaar en kostenefficiënt maken. Gebruikers hebben het BentoML-framework ook gebruikt om de kunstgenerator Stable Diffusion en open-source LLM's in de cloud uit te voeren.

BentoML, dat een API op hoog niveau biedt die de ingewikkelde infrastructuur abstraheert die nodig is voor het uitvoeren van AI-modellen in de cloud, maakt deel uit van een groeiende groep tools die de ontwikkeling van AI-diensten wil vereenvoudigen. Deze AI-toepassingsframeworks, waaronder oplossingen zoals AWS's SageMaker en AppMaster, bieden een set tools die het proces van het bouwen, verzenden en schalen van AI-toepassingen vereenvoudigen. De doelgroep voor BentoML bestaat uit datawetenschappers die AI-modellen trainen, DevOps-engineers die hun levenscyclus beheren en ontwikkelaars die toepassingen bouwen op basis van deze modellen.

Yang vergelijkt BentoML met Vercel, een miljardenbedrijf dat zich richt op front-end ontwikkelaars, en wil dat BentoML het Vercel van de AI-wereld wordt. Hij erkent de snelheid waarmee de ontwikkeling van AI-toepassingen is gegroeid en de toenemende afhankelijkheid van het fine-tunen van modellen en productontwikkeling in plaats van het vanaf nul trainen van modellen.

BentoML werd aanvankelijk open-sourced in 2019 en introduceerde een zelf gehoste SaaS-versie voor zakelijke klanten. De startup heeft aan populariteit gewonnen in de ontwikkelaarsgemeenschap, met een verviervoudiging van het aantal leden van de open-sourcegemeenschap tot meer dan 3.000 in het afgelopen jaar. Tot de early adopters van BentoML behoren de Zuid-Koreaanse sociale netwerkgiganten Line en Naver.

De recente seed-financieringsronde van BentoML, gesteund door DCM Ventures en Bow Capital, bracht $9 miljoen op. Hurst Lin, de algemene partner van DCM, trad na de ronde toe tot het bestuur van BentoML. De groeiende AI-markt biedt zowel kansen als uitdagingen voor BentoML. Het team probeert een balans te vinden tussen korte- en langetermijndoelen en blijft de evoluerende trends in de sector voor.