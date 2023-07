Apple is de eerste beursgenoteerde onderneming die een handelsdag afsluit met een duizelingwekkende marktwaarde van $3 biljoen. De opmerkelijke prestatie, na een stijging van de aandelen met 2,31%, sluit perfect een jaar af waarin de aandelen van de techreus met bijna 46% stegen. Hoewel Apple deze market cap benchmark aanvankelijk had bereikt in januari 2022, kon het die mijlpaal aan het einde van de dag niet vasthouden.

De piek in de stand van Apple dit jaar is een opvallende ommekeer ten opzichte van 2022, toen het bedrijf zijn marktkapitalisatie voor het eerst sinds de eerste maanden van 2021 onder de grens van $ 2 biljoen zag zakken.

Deze mijlpaal in de waardering valt samen met de onthulling van de langverwachte Apple Vision Pro, de innovatieve AR-headset (Augmented Reality) van Apple. Deze geavanceerde AR-gadget, die gebruikers moeten koppelen aan een batterij ter grootte van een iPhone, heeft een prijskaartje van € 3.499 en zal naar verwachting volgend jaar op de markt komen.

De doorbraak van Apple komt op een moment dat Kunstmatige Intelligentie (AI) in het middelpunt van de belangstelling staat, mede dankzij de introductie van OpenAI's ChatGPT eind 2022. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een golf van AI-vurigheid, waarbij marktleiders als Microsoft, Google, Nvidia, en Meta inspelen op de opkomende technologie. Interessant is dat Nvidia dit jaar een opmerkelijke stijging van 181% laat zien, gevolgd door Meta met een sprong van 137%. Apple daarentegen heeft zich opvallend stil gehouden over het onderwerp AI, terwijl zijn concurrenten de opkomende technologie hebben omarmd.

Vier andere in de VS gevestigde technologische grootmachten, met name Alphabet, Microsoft, Amazon, en Nvidia, hebben waarderingen van meer dan $ 1 biljoen.

Ondanks een dip in de omzet en winst heeft een verrassend robuust winstrapport dat Apple in mei publiceerde, de reputatie van het bedrijf onder beleggers versterkt en de aantrekkingskracht van het bedrijf op de aandelenmarkt vergroot.