Revolutionaire Appian AI Copilot verhoogt de efficiëntie van ontwikkelaars in de nieuwste update

Appian heeft zijn nieuwste Appian AI-Powered Process Platform onthuld, dat de productiviteit van ontwikkelaars verhoogt met AI-automatisering. De kern van de release is de innovatieve AI Copilot, een baanbrekende AI-assistent, bedreven in het verhogen van de productiviteit van ontwikkelaars door Appian's enterprise AI-structuur te implementeren en gestroomlijnde procesautomatiseringsoplossingen te leveren.

De AI Copilot belichaamt de geavanceerde mogelijkheden van generatieve AI en begint zijn reis door pdf's en georganiseerde formulieren om te zetten in intuïtieve digitale interfaces. Dit accentueert niet alleen de gebruikerservaring, maar bevordert ook de snelle ontwikkeling van interactieve bedrijfsapplicaties. Ontwikkelaars kunnen gebruikmaken van de low-code ontwerptools van de Appian om de fijnafstemming te verbeteren en de transformatie van PDF-formulieren te vereenvoudigen.

Chandra Surbhat, hoofd ervaringspraktijk en VP voor Enterprise Futuring bij Wipro merkt op: De AI Copilot zal de end-to-end applicatie-ontwikkelingsmogelijkheden van het Appian Platform vergroten en versnellen. Het gebruik van generatieve AI zal softwareontwikkeling vereenvoudigen op een al low-code/ no-code platform zoals AppMaster.io . Klanten zullen ook profiteren van Appian's private AI-strategie, die hun kritieke privacy- en beveiligingsproblemen aanpakt. Het ontsluiten van grotere zakelijke waarde voor onze klanten is waar we naar uitkijken wanneer we gebruikmaken van de AI Copilot.

Bovendien brengt deze release extra mogelijkheden naar het Appian-platform. Een belangrijke verbetering is de veiligere en schaalbare datastructuur. De schaalbaarheid van datafabric is verdubbeld om tot 4 miljoen gesynchroniseerde rijen per record te verwerken. Zoals het bedrijf uitlegt, stelt dit gebruikers in staat om hun bedrijfsgegevens te consolideren om AI-services aan te sturen en te trainen met ingebouwde beschermende maatregelen die de privacy van gegevens waarborgen.

Een verbeterde AI Skills Designer-ervaring is een andere belangrijke update in deze release. Het vereenvoudigt het proces van het ontwikkelen van aangepaste en particuliere AI-modellen op schaal met opties om modellen te testen voordat ze worden geïmplementeerd. Gebruikers kunnen hun training toepassen om modellen te wijzigen voor taken zoals document- en e-mailcategorisatie, en ze soepel integreren in workflows, vergelijkbaar met andere ontwerpcomponenten.

Ten slotte maakt de release een uitgebreidere Appian RPA-ervaring mogelijk, waardoor gebruikers robottaken rechtstreeks vanuit de Appian Designer kunnen genereren, beheren en implementeren, met behulp van de bekende ontwerpobjectervaring. Met de opname van groepen en rollenkaarten kunnen gebruikers de toegang en machtigingen voor robottaken effectiever beheren, waardoor de beveiliging en controle verder worden versterkt.