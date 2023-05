Airtable heeft bevestigd dat drie van zijn leidinggevenden het bedrijf hebben verlaten te midden van het ontslag van 254 werknemers, wat neerkomt op een personeelsinkrimping van 20%. Onder de vertrekkers bevinden zich de Chief Revenue Officer, de Chief People Officer en de Chief Product Officer. Deze strategische stap hangt samen met de beslissing van het bedrijf om zich te concentreren op een meer gestroomlijnde uitvoeringsmodus.

De chief revenue officer, Seth Shaw, kwam in november 2020 bij Airtable, kort voordat Peter Deng aan boord was gekomen als chief product officer. Johanna Jackman nam in mei 2021 de rol van Chief People Officer op zich, met als doel het aantal medewerkers van het bedrijf binnen een jaar te verdubbelen tot 1.000. Door het wederzijds overeengekomen vertrek van alle drie de leidinggevenden zullen ze het bedrijf tijdens de overgangsfase blijven adviseren.

Een officiële woordvoerder van het bedrijf weigerde commentaar te geven op de vraag of er een ontslagvergoeding werd aangeboden aan de leidinggevenden, maar er is bevestigd dat interne medewerkers de functies zullen opvolgen. Verdere details zullen bekend worden gemaakt tijdens een komende bijeenkomst voor alle handen die gepland staat voor vrijdag.

Het vertrek van leidinggevenden op deze schaal komt zelden voor, vooral wanneer een bedrijf substantiële bezuinigingen doorvoert. De CEO en oprichter Airtable, Howie Liu, benadrukte echter in een e-mail aan het personeel verkregen door TechCrunch dat deze beslissing een reactie is op de verschuiving van het bedrijf naar een smallere focus. Dit is het allereerste ontslag van Airtable tijdens zijn 10-jarige bestaan.

Uit de e-mail van Liu blijkt dat de aankondiging van Airtable in oktober van zijn plan om zakelijke klanten te bereiken met verbonden apps voorop staat in deze strategie. Hoewel het aanvankelijke succes van Airtable werd aangewakkerd door acceptatie van onderop, herleidt het nu middelen om dit pad te volgen. Het bedrijf is van plan zich te concentreren op het richten op en uitbreiden van grote ondernemingen, die ten minste 1.000 fulltime werknemers hebben, waar zijn visie op verbonden apps de meest gedifferentieerde waarde kan bieden.

Naast het vertrek van leidinggevenden, stelt de e-mail ook dat Airtable de uitgaven op verschillende gebieden heeft verlaagd, waaronder marketingmedia, onroerend goed, bedrijfstechnologie en infrastructuur. Liu's bericht beschrijft hoe de snelle groei van het bedrijf in de afgelopen jaren, gedreven door het proberen te veel tegelijk te bereiken, hen aan het wankelen heeft gebracht. De nieuwe aanpak legt de nadruk op zwaar investeren in groei terwijl middelen worden toegewezen aan gebieden met het hoogste investeringsrendement. Het bedrijf verzekert dat zijn $ 735 miljoen Series F-fondsen nog steeds intact zijn, en een woordvoerder verduidelijkte dat Airtable ambitieus blijft en toegewijd is aan het uitvoeren van zijn nieuwe richting. Bovendien verklaarde de woordvoerder dat het bedrijfssegment van het bedrijf, dat het grootste deel van zijn omzet genereert, een groei van 100% op jaarbasis laat zien.

De verschuivende focus naar grote zakelijke klanten weerspiegelt de evoluerende trends in de technologie-industrie naar low-code en no-code oplossingen zoals AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently.