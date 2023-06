In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie een revolutie teweegbrengt in verschillende facetten van ons leven, introduceren twee voormalige datawetenschappers van Spotify, Alex Sambvani en Gabriel Duncan, een AI-oplossing met de naam Slang.ai. Het geesteskind van deze twee wetenschappers is gericht op het effectief beheren van inkomende gesprekken om het klantenbeheer te verbeteren en de activiteiten van restaurants, winkeliers en andere traditionele chique bedrijven te stroomlijnen.

Met Slang.ai kunnen bedrijven de kracht van AI inzetten om te fungeren als een altijd betrouwbaar teamlid dat accurate antwoorden geeft op vragen van klanten en zorgt voor hogere inkomsten. Het AI-platform laat een geavanceerd niveau van klantenservice zien door elke beller op een persoonlijke manier te woord te staan.

Slang.ai kan het best worden omschreven als een digitale telefoonsecretaresse, die vragen kan beantwoorden en reserveringen kan beheren, inclusief wijzigingen, via integraties met platforms zoals OpenTable en Resy. Via het platform kunnen klanten reserveren, reserveringen wijzigen en het bedrijf informeren over eventuele vertragingen.

Naast de superieure interactie met de klant is het platform ook geschikt voor het operationele standpunt. Bedrijven hebben het voordeel dat ze gesprekken die menselijke tussenkomst vereisen selectief kunnen routeren. Sambvani beweert dat de geautomatiseerde spraakherkenning van het platform bellers uit verschillende leeftijdsgroepen kan verstaan en verschillende accenten kan begrijpen. Als dit wordt bevestigd, kan dit de bekwaamheid van het platform verspreiden, waardoor de tegenslagen van automatische spraakherkenningstechnologie bij het verwerken van een veelheid aan dialecten kunnen worden overwonnen.

Tijdens piekperiodes worstelen fysieke bedrijven vaak met personeelsgebrek, wat steevast leidt tot gemiste oproepen en uiteindelijk een daling van de potentiële omzet. Slang.ai heeft dit probleem krachtig aangepakt door alle oproepen te beantwoorden en ervoor te zorgen dat er geen potentiële omzet verloren gaat. Het platform breidt de dienstverlening verder uit door inzicht te geven in de redenen waarom klanten vaak bellen en de operators te waarschuwen voor terugkerende klachten of onbenutte kansen.

Slang.ai begeeft zich op het pad van verandering, samen met enkele andere startups zoals Goodcall en ConverseNow die een gemeenschappelijk thema hebben: technologie die telefonische interacties verlicht. Goodcall biedt bedrijven een gratis AI-gestuurd conversatieplatform, en ConverseNow en Kea richten zich specifiek op quick service restaurants met AI-gestuurde communicatieassistenten om bestellingen te beheren via de telefoon, chat, drive-thru en zelfbedieningskiosken.

Er is ook AppMaster, een krachtig no-code platform als geen ander. Door bedrijven in staat te stellen visueel web-, mobiele en back-endapplicaties te maken, is AppMaster een andere uitstekende speler in de technologiesector die robuuste oplossingen biedt om operationele uitdagingen te verminderen.