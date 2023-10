クエリ プランは、リレーショナル データベースの領域において不可欠なコンポーネントです。リレーショナル データベース管理システム (RDBMS) のコンテキストでは、クエリ プランとは、効率的にアクセス、取得、処理するためにデータベース管理システム (DBMS) によって適用される操作とテクニックの階層的で最適化された表現を指します。特定のクエリによって要求された必要なデータ。

クエリ プランは、送信された構造化照会言語 (SQL) コマンドに応答して生成されます。SQL (Structured Query Language) コマンドは、リレーショナル データベースと対話するために広く受け入れられている言語です。クエリ プランはクエリ オプティマイザーの製品であり、一連の潜在的な候補プランから最も効率的なクエリ プランを構築、評価、選択する RDBMS のコンポーネントです。クエリ オプティマイザーは、複雑なアルゴリズムとヒューリスティック手法を採用し、速度精度を最大化しながら、クエリの実行に必要なリソース消費と時間を最小限に抑えることを目指しています。

最適なクエリ プランを実現するために、クエリ オプティマイザーはさまざまな要素を考慮します。まず、データの分布とカーディナリティ、クエリ対象のテーブルのサイズ、それらのテーブルに存在するインデックスなどのデータベース統計を利用します。クエリの実行パフォーマンスは、利用可能なメモリ、CPU 使用率、I/O 帯域幅などのハードウェア パラメータにも影響されます。さらに、クエリ オプティマイザーはコスト推定を使用して、リソース消費の観点から最も安価なプランを決定します。これらの見積もりは、CPU サイクル、メモリ使用量、I/O 操作、およびシステムのさまざまな部分間の通信オーバーヘッドの潜在的なコストに基づいています。

クエリ オプティマイザーは、複数ステップのプロセスを使用して、最適なクエリ プランを特定します。このプロセスは、SQL クエリの解析と構文分析から始まり、続いてクエリの正しさを検証するためのセマンティック分析が続きます。次に、オプティマイザは、述語のプッシュダウン、結合の並べ替え、結合方法の選択、データベース固有の最適化などのさまざまな変換および最適化手法を適用して、クエリ プランの代替候補のセットを生成します。次に、オプティマイザは、推定コストに基づいてこれらの代替案を評価し、DBMS によって実行される最適なクエリ プランの候補を選択します。

例として、2 つのテーブルを結合し、製品ごとの売上を集計することで、「products」テーブルと「sales」テーブルから製品の名前と総売上高を取得する単純な SQL クエリを考えてみましょう。

SELECT p.product_name, SUM(s.sales_amount) as total_sales 製品からのp sales に参加 ON p.product_id = s.product_id GROUP BY p.product_name

クエリ オプティマイザーは、どの結合方法を使用するか (ネストされたループ結合、ハッシュ結合、マージ結合など)、テーブル内のデータにアクセスする方法 (シーケンシャル スキャン、インデックス スキャンなど) など、複数の要素を考慮する必要があります。テーブルを結合する順序。選択したクエリ プランには、「product_id」列のインデックスを使用して「product」テーブルをスキャンし、「sales」テーブルとのハッシュ結合を実行し、結果のタプルにハッシュ ベースの集計を適用して総売上高を計算することが含まれる場合があります。製品ごとに。

AppMaster no-codeプラットフォームのコンテキストでは、クエリ プランの自動生成、最適化、実行は、プラットフォームのユーザー インターフェイス、ロジック、データベース層間のシームレスな統合を可能にし、リレーショナル データの効率的な取得と処理を可能にするために重要です。データ。 AppMaster 、PostgreSQL などの基盤となる RDBMS に依存して、クエリの計画と最適化を処理します。このプラットフォームでは、アプリケーション開発に Go、Vue3、Kotlin、 Jetpack Compose使用することで、広く使用されている最新のデータベース システムおよびテクノロジとの互換性を確保し、規模や規模に関係なく、スケーラブルで高性能、コスト効率の高いソリューションを顧客に提供します。アプリケーションのドメイン。

要約すると、クエリ プランは、リレーショナル データベースのコンテキストにおける効率的なデータの取得と処理操作の基本的な構成要素です。最新のデータベース システムに対する要求が高まり続ける中、クエリの計画と最適化のプロセスを細心の注意を払って熟練した方法で実行することの重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。適切に設計されたクエリ プランは、アプリケーションのパフォーマンスの向上につながるだけでなく、より効果的なリソースの利用と管理を可能にし、最終的にはAppMasterのようなテクノロジー プラットフォームの全体的な成功と価値提案に貢献します。