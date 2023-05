El panorama digital ha evolucionado significativamente y ahora somos testigos del surgimiento de la generación No-Code. Históricamente, existió una 'brecha digital' entre los trabajadores que sabían cómo usar las computadoras y los que no. Aunque los nativos digitales contemporáneos crecieron con tecnologías informáticas, la mayoría aún carecía de competencia en áreas específicas como ingeniería de software, informática y estadística.

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio significativo a medida que más jóvenes se vuelven cada vez más expertos en aprovechar el poder de la informática para las tareas diarias. Impulsados por un aumento en no-code platforms accesibles, ahora estamos presenciando una nueva brecha digital, redefiniendo una era en la que los conjuntos de habilidades avanzadas se expanden desde la alfabetización informática básica hasta la experiencia superior.

Las herramientas no-code de hoy en día, como Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Las aplicaciones, incluidas Roblox y Minecraft, brindan a los niños la capacidad de crear mundos virtuales completos utilizando tecnología, lo que despierta el deseo de nuevas experiencias de aprendizaje. Como resultado, las pruebas de Colocación Avanzada de informática han aumentado de 20 000 en 2010 a más de 70 000 en los últimos años. La informática se ha convertido en la principal especialidad de las principales universidades y atrae a cientos de nuevos estudiantes cada año.

Estos cambios coinciden con una creciente demanda de análisis de datos y habilidades de ingeniería entre la fuerza laboral actual. Dado que la competencia experta en herramientas digitales se vuelve cada vez más crucial para el éxito comercial, la brecha entre la alfabetización informática básica y la aptitud digital avanzada continuará ampliándose.

A diferencia del pasado, un gerente de tienda de hoy no solo puede cargar datos de ventas en una hoja de cálculo Excel, sino también integrar varias herramientas en línea para desarrollar una tienda de comercio electrónico, calcular el valor de por vida del cliente en una plataforma de datos no-code y personalizar campañas de marketing utilizando servicios de correo electrónico. . Este nivel de fluidez digital demuestra la capacidad de la Generación No-Code para elevar el nivel de productividad e innovación.

Desafíos sin precedentes, como la educación remota, han obligado a los estudiantes de hoy a adquirir aún más conocimientos informáticos. El resultado es una generación de individuos adaptables y expertos en tecnología más competentes en el trabajo remoto y capacitados para aprovechar la tecnología informática para resolver problemas complejos.

El auge de la generación No-Code tendrá un impacto significativo en la productividad global e impulsará la innovación a nuevas alturas. A medida que los niños y adultos jóvenes continúen aprovechando las plataformas no-code como AppMaster , mejorarán sustancialmente sus vidas, ahorrarán tiempo y cerrarán la brecha digital a escala global.