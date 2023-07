প্রযুক্তি সংস্থা JFrog সম্প্রতি তার সর্বশেষ উদ্ভাবন, JFrog Curation প্রকাশ করেছে। এই গেম-পরিবর্তনকারী স্বয়ংক্রিয় DevSecOps টুলের লক্ষ্য হল যে কোনও আপস করা ওপেন-সোর্স বা তৃতীয়-পক্ষের সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলিকে তাদের সম্পর্কিত নির্ভরতা সহ, একটি কর্পোরেট সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইকোসিস্টেমে তাদের প্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করে পরীক্ষা করা এবং বাধা দেওয়া।

JFrog কিউরেশন, JFrog আর্টিফ্যাক্টরির সাথে নির্বিঘ্নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, গুরুতর CVE বা অপারেশনাল বা লাইসেন্স কমপ্লায়েন্স সমস্যা উপস্থাপনকারী উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলি চিহ্নিত করতে বাইনারি মেটাডেটা ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়াটি প্রতিটি প্যাকেজ আগে থেকে ডাউনলোড এবং স্ক্যান করার প্রয়োজনীয়তাকে বাধা দেয়, এইভাবে বিকাশকারীর কাজের গতি এবং সুবিধা সংরক্ষণ করে।

পল গার্ডেন, JFrog's Xray এবং DevSecOps আউটবাউন্ড পণ্য বিপণনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দ্রুত বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কারণে এনপিএম, ম্যাভেন এবং গো-এর মতো বিভিন্ন উত্স থেকে প্যাকেজ নেওয়ার উপর অনেক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নেই। সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিমের উপর ভারী বিধিনিষেধ আরোপের একটি বিকল্প আছে। তবে এটি সফ্টওয়্যার বিকাশের গতিকে মারাত্মকভাবে বাধা দেয়। তিনি আরও বলেন, তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত না করে উন্নয়ন দলকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। তাদের নিশ্চয়তা দরকার যে তারা নির্ভরযোগ্য প্যাকেজ ব্যবহার করছে। আমরা গত কয়েক বছরে আমাদের বেশ কয়েকটি কৌশলগত ক্লায়েন্টের সাথে সহযোগিতা করেছি এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করতে।

JFrog-এর কিউরেশন প্রক্রিয়া JFrog-এর সিকিউরিটি রিসার্চ লাইব্রেরির সাথে মিশে যায়, ক্রিটিক্যাল ভালনারেবিলিটিস এক্সপোজার (CVE) এবং সর্বজনীনভাবে প্রাপ্ত তথ্য রেকর্ড করে। ফলস্বরূপ, এটি বিকাশের উদ্দেশ্যে উপলব্ধ প্রাক-অনুমোদিত, তৃতীয় পক্ষের সফ্টওয়্যার উপাদানগুলির একটি বিশ্বস্ত ডিপোজিটরি তৈরি করে। পাবলিক প্যাকেজ রিপোজিটরি, ডেভেলপার, প্রোডাকশন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে শূন্যতা দূর করার মাধ্যমে, JFrog Curation দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ সংশোধন এড়াতে সাহায্য করে।

এই নতুন টুলটি ডেভেলপার বা বিল্ড টুল দ্বারা অনুরোধ করা প্রতিটি ওপেন-সোর্স প্যাকেজের উপর একীভূত দৃশ্যমানতা এবং শাসন প্রদান করে। এটি সমস্ত আপস করা প্যাকেজের উপর সুনির্দিষ্ট, মেটাডেটা-ভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যার সাথে ব্যবহারিক প্রতিকারের পরামর্শ রয়েছে।

জিম মার্সার, IDC-তে DevOps এবং DevSecOps-এর গবেষণা ভাইস প্রেসিডেন্ট, এই ধরনের সরঞ্জামগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা, যেমন log4Shell, Spring4Shell, ইত্যাদি, আমাদের উপলব্ধি করেছে যে পাবলিক ওপেন-সোর্স লাইব্রেরিগুলির সাথে কাজ করার সময় আজকের নিরাপত্তা আগামীকালের জন্য বিপদ হতে পারে। তিনি যোগ করেছেন, একটি টুল যা নিয়মিত আপডেট করা নিরাপত্তা নীতিগুলির সাথে প্যাকেজ সম্মতি নিশ্চিত করার সময় বিকাশকারীর অভিজ্ঞতাকে স্ট্রীমলাইন করে এবং প্রাসঙ্গিক দুর্বলতার ডেটাবেসের বিরুদ্ধে ক্রস-ভেরিফাই করা হয়, এটি বর্তমান সময়ের DevOps ওয়ার্কফ্লোগুলির নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকন্তু, JFrog Curation একটি বিশদ এবং স্বচ্ছ অডিট ট্রেইল গঠনের অনুমতি দেয়। এই সক্ষমতা সংস্থাগুলিকে বর্তমান এবং আসন্ন নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়তা করে। এটি ন্যূনতম ঘর্ষণ সহ পরীক্ষিত সফ্টওয়্যার উপাদানগুলির অধিগ্রহণকে সক্ষম করে বিকাশকারীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে৷

JFrog Curation এছাড়াও বিভিন্ন টুল স্যুটের অপ্রয়োজনীয় বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যে কার্যকারিতা ধারণ করে। এটি সফ্টওয়্যার সাপ্লাই চেইন প্ল্যাটফর্মের সাথে JFrog-এর একীকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সেটিংস জুড়ে অভিন্ন, স্বয়ংক্রিয় অপারেশন প্রদান করে।