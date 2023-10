Trong bối cảnh Bảo mật và Tuân thủ, "Sao lưu và Khôi phục" đề cập đến quá trình tạo bản sao dữ liệu (sao lưu) để có thể khôi phục (khôi phục) dữ liệu trong trường hợp mất dữ liệu, lỗi hệ thống hoặc bất kỳ trường hợp không lường trước nào khác dẫn đến trong trường hợp dữ liệu bị hỏng hoặc không có sẵn. Sao lưu và phục hồi là một biện pháp quan trọng đối với các tổ chức nhằm bảo vệ tài sản kỹ thuật số có giá trị của họ và đảm bảo tính sẵn có liên tục của các hệ thống và thông tin quan trọng, tuân thủ các nguyên tắc và quy định của ngành.

Sao lưu và Phục hồi là các thành phần thiết yếu của chiến lược quản lý rủi ro toàn diện và đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu khả năng vi phạm dữ liệu và các sự cố bảo mật khác. Các yếu tố khác nhau quyết định các yêu cầu sao lưu và phục hồi cụ thể của một tổ chức, bao gồm các nhiệm vụ pháp lý, độ nhạy cảm và khối lượng dữ liệu, ngành cụ thể mà công ty hoạt động và khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân của tổ chức. Ví dụ về các quy định được áp dụng rộng rãi nhằm thực thi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt xung quanh việc sao lưu và bảo vệ dữ liệu bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) ở Liên minh Châu Âu, Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA) ở Hoa Kỳ và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế. (ISO) 27001.

Chiến lược sao lưu thường phân loại các loại dữ liệu dựa trên tần suất cập nhật, tầm quan trọng đối với tính liên tục trong kinh doanh và các yêu cầu pháp lý. Các danh mục này xác định tần suất sao lưu sẽ diễn ra và chính sách lưu giữ cho mỗi bản sao lưu. Một chiến lược sao lưu được thiết kế tốt sẽ xem xét các khía cạnh sau:

Tần suất sao lưu: Tần suất thực hiện sao lưu, từ sao lưu liên tục đến sao lưu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Mức độ chi tiết của sao lưu: Mức độ chi tiết trong một bản sao lưu, từ ảnh chụp nhanh toàn bộ hệ thống đến các bản sao lưu gia tăng hoặc khác biệt chỉ ghi lại những thay đổi kể từ lần sao lưu cuối cùng. Lưu giữ bản sao lưu: Khoảng thời gian mà các bản sao lưu được lưu trữ trước khi bị xóa hoặc ghi đè, dựa trên các cân nhắc về mặt pháp lý, quy định và kinh doanh. Bộ nhớ sao lưu: Vị trí thực hoặc ảo nơi lưu trữ các bản sao lưu, bao gồm các thiết bị lưu trữ tại chỗ, dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc kết hợp cả hai (bộ nhớ kết hợp). Mã hóa sao lưu: Quá trình bảo vệ dữ liệu sao lưu bằng thuật toán và kỹ thuật mã hóa để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Mặt khác, phục hồi bao gồm việc khôi phục dữ liệu đã sao lưu để đưa hệ thống và ứng dụng trở lại trạng thái hoạt động sau khi mất dữ liệu hoặc lỗi hệ thống. Có nhiều cơ chế phục hồi khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu cụ thể của tổ chức. Các chiến lược phục hồi được thiết kế với những cân nhắc sau:

Mục tiêu điểm khôi phục (RPO): Độ tuổi tối đa có thể chấp nhận được của dữ liệu phải được khôi phục để tiếp tục hoạt động bình thường, xác định mức độ mất dữ liệu có thể chấp nhận được trong quá trình khôi phục. Mục tiêu thời gian khôi phục (RTO): Khoảng thời gian tối đa có thể chấp nhận được để khôi phục hệ thống hoặc ứng dụng về trạng thái bình thường sau khi xảy ra lỗi hoặc mất dữ liệu. Phương pháp khôi phục: Các kỹ thuật được sử dụng để khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu, chẳng hạn như khôi phục toàn bộ hệ thống, khôi phục kim loại trần hoặc khôi phục tệp dạng hạt. Lập kế hoạch Phục hồi Thảm họa (DR): Một cách tiếp cận có hệ thống để khôi phục các hoạt động quan trọng sau một sự kiện thảm khốc, thường bao gồm sự kết hợp của các quy trình khôi phục tại chỗ và bên ngoài. Kiểm tra và xác nhận: Thường xuyên kiểm tra và xác nhận các kế hoạch sao lưu và khôi phục để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của chúng trong các tình huống khôi phục thực tế.

Trong lĩnh vực nền tảng no-code như AppMaster, Sao lưu và Khôi phục có tầm quan trọng đặc biệt do tính chất động của các ứng dụng và giải pháp do người dùng nền tảng tạo ra. AppMaster kết hợp một số biện pháp bảo mật, bao gồm tự động tạo tài liệu vênh (OpenAPI) và tái tạo nhất quán các ứng dụng từ đầu để loại bỏ nợ kỹ thuật. Hơn nữa, các ứng dụng của AppMaster hỗ trợ cơ sở dữ liệu tương thích với Postgresql dưới dạng kho lưu trữ dữ liệu chính, củng cố hơn nữa tính mạnh mẽ và hiệu quả của chúng.

Tóm lại, Sao lưu và Khôi phục là những thành phần quan trọng của chiến lược tuân thủ và bảo mật mạnh mẽ. Bằng cách triển khai kế hoạch sao lưu và phục hồi được thiết kế tốt, các tổ chức có thể giảm thiểu mất dữ liệu, giảm nguy cơ vi phạm an ninh và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục ngay cả khi đối mặt với các sự kiện thảm khốc. Các nền tảng No-code như AppMaster cần đầu tư vào các quy trình Sao lưu và Khôi phục hiệu quả để đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy của các ứng dụng do khách hàng tạo ra, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành.