Trong bối cảnh mô hình hóa dữ liệu, "Lược đồ bông tuyết" là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu để mô tả một loại thiết kế lược đồ đa chiều cụ thể phù hợp để xử lý dữ liệu có cấu trúc và phức tạp một cách hiệu quả. Thiết kế này, bao gồm một bảng dữ kiện trung tâm và một chuỗi các bảng thứ nguyên liên quan, được đặt tên như vậy vì nó giống với một bông tuyết khi được hình dung.

Lược đồ bông tuyết là phần mở rộng của một thiết kế lược đồ thường được sử dụng khác gọi là lược đồ hình sao. Cả hai lược đồ này đều được sử dụng khi tạo các mô hình kho dữ liệu cần lưu trữ và sắp xếp hiệu quả lượng lớn dữ liệu cũng như hỗ trợ các truy vấn từ các công cụ nghiệp vụ thông minh (BI) hoặc các ứng dụng báo cáo khác. Sự khác biệt chính giữa lược đồ ngôi sao và bông tuyết nằm ở việc chuẩn hóa dữ liệu trong bảng thứ nguyên của chúng.

Trong khi lược đồ hình sao sử dụng cách tiếp cận không chuẩn hóa trong đó mỗi bảng thứ nguyên có tất cả thông tin cần thiết về một thứ nguyên cụ thể thì lược đồ bông tuyết tuân theo mẫu chuẩn hóa, chia các thứ nguyên phức tạp thành nhiều bảng nhỏ có liên quan. Cấu trúc được chuẩn hóa và thực tế là chỉ có một bảng chính kết hợp với một số bảng nhỏ hơn tận dụng các chức năng của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu và tiết kiệm không gian lưu trữ. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến các truy vấn phức tạp hơn và có thể dẫn đến thời gian phản hồi chậm hơn một chút.

Lược đồ bông tuyết có thể đặc biệt có lợi cho dữ liệu phân cấp, trong đó có thể có một số mức độ chi tiết, chẳng hạn như danh mục sản phẩm, khu vực địa lý hoặc khoảng thời gian. Bằng cách sử dụng các bảng riêng biệt cho từng cấp độ phân cấp, lược đồ bông tuyết đơn giản hóa quá trình truy vấn và phân tích, mang lại hiệu suất truy vấn tốt hơn và truy xuất dữ liệu chính xác hơn.

Một trong những lý do chính để áp dụng lược đồ bông tuyết trong kho dữ liệu là khả năng tiết kiệm không gian lưu trữ bằng cách giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu. Việc chuẩn hóa dữ liệu có nghĩa là không có sự trùng lặp thông tin trong lược đồ bông tuyết, điều này làm giảm dung lượng lưu trữ cần thiết để lưu trữ cùng một dữ liệu khi so sánh với lược đồ không chuẩn hóa như lược đồ hình sao. Giảm tình trạng dư thừa dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc giảm chi phí cập nhật cho kho và giảm nguy cơ thiếu nhất quán do loại bỏ nhiều bản sao của cùng một dữ liệu.

Hơn nữa, cấu trúc chuẩn hóa của lược đồ bông tuyết cho phép hỗ trợ tốt hơn cho các thuộc tính ACID (Tính nguyên tử, Tính nhất quán, Cách ly, Độ bền) bằng cách duy trì cách tiếp cận "một phiên bản của sự thật", điều này rất quan trọng trong quản lý tính toàn vẹn dữ liệu. Với lược đồ bông tuyết, các nhà phân tích dữ liệu có thể tự tin rằng họ đang trích xuất thông tin chính xác và nhất quán từ cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, điều cần thiết cần lưu ý là mặc dù lược đồ bông tuyết cung cấp một số lợi ích về mặt sử dụng không gian và quản lý tính toàn vẹn dữ liệu, nhưng nó có thể phải trả giá bằng hiệu suất truy vấn. Cấu trúc được chuẩn hóa có nghĩa là các truy vấn liên quan đến nhiều thứ nguyên có thể yêu cầu nhiều bảng nối, điều này có thể làm chậm thời gian phản hồi truy vấn, đặc biệt là trong kho dữ liệu quy mô lớn. Các tổ chức phải cân nhắc cẩn thận những ưu điểm và nhược điểm của lược đồ bông tuyết dựa trên các yêu cầu và trường hợp sử dụng cụ thể của họ trước khi đưa ra quyết định về việc triển khai lược đồ này.

Tại AppMaster, nền tảng no-code của chúng tôi được thiết kế với các kỹ thuật lưu trữ và lập mô hình dữ liệu tiên tiến. Khách hàng của chúng tôi có thể tận dụng sức mạnh của lược đồ bông tuyết hoặc các phương pháp mô hình hóa dữ liệu khác để tạo ra các mô hình dữ liệu phức tạp và phong phú về mặt trực quan, cho phép họ phát triển các ứng dụng kinh doanh thông minh và báo cáo đa chiều phức tạp một cách dễ dàng. AppMaster tạo ra các ứng dụng sử dụng các chương trình phụ trợ máy chủ hiệu quả và có thể mở rộng, đảm bảo hiệu suất vượt trội ngay cả trong các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao.

Tóm lại, lược đồ bông tuyết đại diện cho một lựa chọn khả thi để thiết kế các mô hình kho dữ liệu trong đó hiệu quả lưu trữ dữ liệu và quản lý tính toàn vẹn là rất quan trọng. Mặc dù cấu trúc chuẩn hóa của nó có thể yêu cầu các truy vấn phức tạp hơn và có tác động đến hiệu suất truy vấn, nhưng lợi ích của việc giảm dư thừa dữ liệu và bảo toàn không gian lưu trữ khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các trường hợp và yêu cầu sử dụng cụ thể. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật và công nghệ mô hình hóa dữ liệu tiên tiến, các tổ chức có thể khai thác sức mạnh của lược đồ bông tuyết và các phương pháp mô hình hóa dữ liệu khác để xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu mạnh mẽ, có thể mở rộng và hiệu quả.