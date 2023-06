Tầm quan trọng ngày càng tăng của tính bền vững trong công nghệ

Ngành công nghệ đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến trong các nỗ lực phát triển bền vững trong thập kỷ qua, khi các công ty ngày càng nhận thức được tác động môi trường của các sản phẩm và quy trình của họ. Từ việc giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính đến giảm thiểu việc sử dụng các vật liệu độc hại và tạo ra chất thải điện tử, các công ty công nghệ đang nỗ lực phối hợp để thực hiện các hoạt động xanh hơn trên toàn diện.

Động lực đằng sau việc theo đuổi tính bền vững trong công nghệ là nhu cầu cấp thiết để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo một báo cáo do Liên Hợp Quốc công bố, lượng khí thải nhà kính cần phải giảm khoảng 45% so với mức của năm 2010 vào năm 2030 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Mục tiêu này đòi hỏi những thay đổi đáng kể đối với cách thức hoạt động của các doanh nghiệp, bao gồm cả việc áp dụng các phương pháp sản xuất và phân phối bền vững hơn.

Ngành công nghiệp phát triển phần mềm cũng không nằm ngoài xu hướng này. Các phương pháp phát triển phần mềm truyền thống sử dụng nhiều tài nguyên, tiêu thụ một lượng lớn điện năng và tạo ra chất thải điện tử thông qua việc xử lý phần cứng lỗi thời. Do đó, ngày càng có nhiều mối quan tâm đến các chiến lược giúp phát triển phần mềm bền vững hơn, bao gồm cả việc áp dụng các công nghệ phát triển ứng dụng nhanh như nền tảng không mã và ít mã .

Hiểu về phát triển ứng dụng nhanh

Phát triển ứng dụng nhanh (RAD) là một phương pháp phát triển phần mềm tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển bằng cách giảm thời gian và nguồn lực cần thiết để đưa ứng dụng ra thị trường. Điều này chủ yếu đạt được thông qua tạo mẫu lặp đi lặp lại, yêu cầu linh hoạt và sử dụng tự động hóa để đơn giản hóa các tác vụ phát triển khác nhau. Các nền tảng No-code và low-code là những ví dụ điển hình của công nghệ RAD, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tạo các ứng dụng với kỹ năng viết mã tối thiểu.

Các nền tảng không mã cho phép người dùng không có bất kỳ kiến ​​thức lập trình nào cũng có thể thiết kế và phát triển ứng dụng thông qua giao diện trực quan. Người dùng có thể xây dựng các ứng dụng bằng cách kéo và thả các thành phần vào canvas và định cấu hình các thuộc tính của chúng, loại bỏ nhu cầu viết mã một cách hiệu quả.

Mặt khác, các nền tảng Low-code được thiết kế cho người dùng có một số kinh nghiệm lập trình. Các nền tảng này cung cấp một môi trường phát triển trực quan giúp đơn giản hóa quy trình viết mã, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các phương pháp lập trình truyền thống.

Cả công nghệ no-code và low-code đều trao quyền cho các nhà phát triển tạo ứng dụng nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng lợi thế của chúng còn vượt ra ngoài lĩnh vực tốc độ và năng suất. Việc áp dụng các nền tảng này cũng góp phần vào sự bền vững của môi trường theo một số cách chính.

Hiệu quả năng lượng với nền tảng No-Code và mã thấp

Một khía cạnh quan trọng của sự bền vững môi trường là giảm tiêu thụ năng lượng. Một trong những cách chính mà các nền tảng no-code và low-code đóng góp vào mục tiêu này là hợp lý hóa quy trình phát triển phần mềm . Do đó, các nhà phát triển dành ít thời gian hơn trong các giai đoạn phát triển và thử nghiệm, từ đó giảm mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến các tác vụ đó.

Hơn nữa, các nền tảng no-code và low-code cho phép lặp lại nhanh hơn và quy trình phát triển linh hoạt hơn . Điều này có nghĩa là khi các thay đổi đối với một ứng dụng được yêu cầu, chúng có thể được triển khai nhanh hơn, giảm thời gian cần thiết để hoàn thiện và triển khai các phiên bản mới. Cách tiếp cận lặp đi lặp lại này cho phép sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Bằng cách cung cấp quy trình phát triển hiệu quả hơn, các nền tảng no-code và low-code giảm thiểu chi phí năng lượng để tạo và duy trì ứng dụng. Khi ngành công nghệ hướng tới các hoạt động xanh hơn và giảm lượng khí thải carbon, việc áp dụng các phương pháp phát triển tiết kiệm năng lượng này sẽ rất cần thiết vì cả lý do tài chính và môi trường.

Giảm tiêu thụ phần cứng và rác thải điện tử

Một trong những đóng góp quan trọng nhất cho các vấn đề môi trường trong ngành công nghệ ngày nay là việc sản xuất và xử lý rác thải điện tử (rác thải điện tử) nhanh chóng. Rác thải điện tử bao gồm các thiết bị, linh kiện và vật liệu điện tử bị loại bỏ có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Sản xuất phần cứng, đặc biệt là cho các trung tâm dữ liệu, tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên đó và gia tăng ô nhiễm.

Các nền tảng Low-code và no-code, như AppMaster , cung cấp giải pháp bền vững bằng cách giảm nhu cầu về phần cứng bổ sung . Một quy trình phát triển phần mềm điển hình có thể bao gồm nhiều máy chủ, máy trạm và thậm chí cả các trung tâm dữ liệu chuyên dụng. Bằng cách hợp lý hóa quy trình phát triển thông qua phát triển ứng dụng nhanh chóng, nhu cầu về phần cứng vật lý sẽ giảm đáng kể. Ngoài việc giảm các yêu cầu về phần cứng, các nền tảng no-code và low-code góp phần giảm rác thải điện tử và ô nhiễm liên quan.

Khi môi trường phát triển phụ thuộc nhiều vào các thành phần phần cứng vật lý, việc loại bỏ thiết bị lỗi thời hoặc hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào phần cứng, các nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng hỗ trợ một ngành công nghiệp bền vững hơn bằng cách giảm tỷ lệ phát sinh và xử lý rác thải điện tử.

Giảm thời gian phát triển giúp giảm lượng khí thải carbon

Quá trình phát triển các ứng dụng phần mềm, từ khi bắt đầu đến khi triển khai, có thể tốn rất nhiều năng lượng và tài nguyên khi sử dụng các phương pháp phát triển truyền thống. Mỗi giai đoạn phát triển, bao gồm thiết kế, viết mã, thử nghiệm và triển khai, đều đòi hỏi một lượng thời gian, công sức và nguồn lực đáng kể, cuối cùng góp phần vào lượng khí thải carbon của tổ chức.

Các nền tảng No-code và low-code đã tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển phần mềm với khả năng rút ngắn vòng đời phát triển của chúng. Vì các nền tảng này được thiết kế để tăng tốc quá trình phát triển và triển khai, nên chúng vốn đã giảm mức tiêu thụ năng lượng và góp phần vào sự bền vững. Việc giảm thời gian phát triển tác động trực tiếp đến mức tiêu thụ năng lượng của từng giai đoạn, bao gồm cả năng lượng cần thiết cho máy chủ, máy trạm và trung tâm dữ liệu tham gia vào quá trình phát triển. Thời gian phát triển ngắn hơn dẫn đến sử dụng điện ít hơn, cuối cùng là giảm lượng khí thải carbon liên quan đến toàn bộ hoạt động phát triển.

Bằng cách cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng nhanh hơn và hiệu quả hơn, các nền tảng như AppMaster có lợi thế kép: chúng không chỉ giảm mức tiêu thụ tài nguyên và thời gian phát triển mà còn thúc đẩy các hoạt động xanh hơn và một tương lai bền vững hơn cho ngành công nghệ.

Vai trò của điện toán đám mây đối với lợi ích môi trường

Điện toán đám mây đóng một vai trò quan trọng trong các lợi ích môi trường do phát triển ứng dụng nhanh chóng sử dụng các nền tảng low-code và no-code. Khi nhiều công ty áp dụng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây, việc quản lý tài nguyên trở nên hiệu quả hơn, góp phần tạo ra tác động tích cực đến môi trường. Những lợi thế của điện toán đám mây để phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả môi trường bao gồm:

Sử dụng tài nguyên được tối ưu hóa

Điện toán đám mây cho phép các nhà phát triển tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, đảm bảo rằng sức mạnh tính toán cần thiết được cung cấp theo yêu cầu và được phân bổ hiệu quả. Điều này có nghĩa là môi trường phát triển chỉ có thể tiêu thụ các tài nguyên cần thiết, giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể liên quan đến các hoạt động phát triển.

Giảm tiêu thụ năng lượng

Bằng cách tận dụng các nền tảng dựa trên đám mây, các tổ chức có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến các trung tâm dữ liệu cục bộ. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đầu tư vào các trung tâm dữ liệu hiệu quả cao giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng tổng thể. Việc chuyển sang các giải pháp dựa trên đám mây giúp giảm mức sử dụng năng lượng, giảm tác động đến môi trường của tổ chức bạn.

Khả năng mở rộng được cải thiện

Các nền tảng dựa trên đám mây No-code và low-code mã cho phép các ứng dụng tăng hoặc giảm quy mô, tùy thuộc vào nhu cầu. Với điện toán đám mây, các tài nguyên được tự động phân bổ và giải phóng khi cần, dẫn đến việc sử dụng năng lượng và các tài nguyên khác hiệu quả hơn. Bằng cách áp dụng điện toán đám mây và các giải pháp phát triển no-code hoặc low-code, các doanh nghiệp có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng tài nguyên, góp phần tạo nên một môi trường sạch hơn và bền vững hơn trong ngành công nghệ.

Tóm lại, các kỹ thuật phát triển ứng dụng nhanh chóng sử dụng các nền tảng no-code low-code mang lại nhiều lợi ích về môi trường bằng cách giảm tiêu thụ phần cứng, giảm rác thải điện tử, giảm thiểu thời gian phát triển và sử dụng điện toán đám mây. Các nền tảng như AppMaster cho thấy sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng có thể đóng góp vào một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho ngành công nghệ như thế nào.

AppMaster: Giải pháp No-Code hiệu quả năng lượng cao

AppMaster, một nền tảng không có mã được thành lập vào năm 2020, đã và đang cách mạng hóa cách các doanh nghiệp phát triển ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ. Với các công cụ no-code mạnh mẽ, AppMaster cho phép người dùng tạo mô hình dữ liệu một cách trực quan, thiết kế quy trình kinh doanh, tạo API REST và endpoints WSS, v.v. Phương pháp phát triển phần mềm nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí này giúp giảm đáng kể thời gian và nguồn lực cần thiết để đưa ứng dụng ra thị trường, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường.

Một trong những tính năng chính của AppMaster là khả năng tạo ứng dụng từ đầu , giúp loại bỏ nợ kỹ thuật thường phát sinh trong quá trình phát triển truyền thống. Bằng cách luôn tạo các ứng dụng từ đầu, AppMaster đảm bảo rằng tất cả các phát triển đều phù hợp với các thông số kỹ thuật và yêu cầu mới nhất, do đó giảm tổng thời gian dành cho việc gỡ lỗi, tinh chỉnh và cập nhật phần mềm. Ngoài ra, vì AppMaster tạo ra các ứng dụng thực, nên khách hàng có thể nhận được các tệp nhị phân có thể thực thi được hoặc thậm chí là mã nguồn, tùy thuộc vào mô hình đăng ký mà họ đã chọn. Điều này cho phép người dùng lưu trữ các ứng dụng của họ tại chỗ, điều này có thể tối ưu hóa hơn nữa việc sử dụng tài nguyên và hiệu quả năng lượng.

Hiệu suất và hiệu quả năng lượng của nền tảng AppMaster được tăng cường hơn nữa nhờ việc sử dụng rộng rãi các công nghệ điện toán đám mây. Do đó, người dùng có thể xây dựng và triển khai các ứng dụng mà không cần cơ sở hạ tầng vật lý chuyên dụng, do đó giảm mức tiêu thụ năng lượng và yêu cầu phần cứng. Hơn nữa, các công nghệ dựa trên đám mây góp phần vào khả năng mở rộng tổng thể của phần mềm, khiến phần mềm trở nên linh hoạt hơn và bền vững hơn với môi trường.

AppMaster đã được G2 công nhận là Người có hiệu suất cao trong nhiều hạng mục, bao gồm Nền tảng phát triển No-code, Phát triển ứng dụng nhanh (RAD), Quản lý API, Trình tạo ứng dụng kéo và thả, v.v. Sự khác biệt này là minh chứng cho cam kết của nền tảng trong việc cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm hiệu quả và bền vững, mang lại kết quả chất lượng cao với tác động môi trường tối thiểu.

Tóm lại, AppMaster nổi bật như một giải pháp no-code hiệu quả năng lượng cao nhằm thúc đẩy tính bền vững trong ngành công nghệ. Thông qua cách tiếp cận sáng tạo để phát triển ứng dụng, AppMaster giúp doanh nghiệp giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu yêu cầu phần cứng và giảm lượng khí thải carbon tổng thể của họ. Bằng cách sử dụng và hỗ trợ các nền tảng như AppMaster, các công ty không chỉ có thể tận hưởng những lợi ích của việc phát triển ứng dụng nhanh chóng mà còn đóng góp vào một tương lai bền vững hơn cho ngành công nghệ và hành tinh.