Khoảng cách giới trong tài trợ vốn mạo hiểm là gì?

Khoảng cách giới trong tài trợ vốn mạo hiểm đề cập đến sự chênh lệch về số lượng và tần suất đầu tư vào các công ty khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo so với các công ty do nam giới lãnh đạo. Các công ty khởi nghiệp do phụ nữ thành lập có xu hướng nhận được ít tiền hơn đáng kể so với các công ty khởi nghiệp do nam giới thành lập.