Pemrograman serentak, dalam konteks paradigma pemrograman, mengacu pada pendekatan pemrograman yang memungkinkan banyak tugas atau proses berjalan secara bersamaan dengan memanfaatkan paralelisme dalam perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya, untuk meningkatkan efisiensi, daya tanggap, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. sebuah aplikasi. Ini melibatkan perancangan dan implementasi algoritma, teknik, pola, dan struktur data untuk memungkinkan komputasi dan sinkronisasi secara bersamaan dalam suatu program yang mungkin terdiri dari beberapa thread, proses, atau unit eksekusi independen.

Konkurensi relevan dan penting untuk pengembangan perangkat lunak modern karena beberapa alasan. Pertama, aplikasi saat ini perlu mengakomodasi peningkatan beban kerja dan permintaan real-time, yang sering kali memerlukan kemampuan untuk menangani banyak permintaan, sumber data, atau fungsi secara bersamaan. Kedua, perangkat keras modern, seperti prosesor multi-core dan sistem terdistribusi, memberikan paralelisme yang melekat, menawarkan peluang untuk menjalankan banyak tugas sekaligus dengan peningkatan kinerja yang sesuai. Ketiga, pemrograman bersamaan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya dengan menghindari waktu tunggu yang tidak diperlukan atau waktu tunggu yang menganggur ketika tugas dapat dilanjutkan tanpa ketergantungan.

Bahasa pemrograman dan platform pengembangan, seperti AppMaster, mendukung berbagai mekanisme dan abstraksi untuk pemrograman bersamaan, termasuk thread, proses, operasi asinkron, tugas ringan, aktor, dan banyak lagi. Selain itu, konsep konkurensi dapat diterapkan di beragam domain aplikasi, termasuk web, backend, dan platform seluler. Dengan menggabungkan teknik pemrograman bersamaan, pengembang meningkatkan kinerja, daya tanggap, dan skalabilitas aplikasi, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan melayani beragam beban kerja dan kasus penggunaan.

Contoh konsep pemrograman bersamaan mencakup paralelisme, threading, multiprosesing, pemrograman asinkron, penyampaian pesan, I/O non-pemblokiran, dan coroutine. Bahasa dan platform pemrograman yang berbeda memberikan tingkat dukungan dan perpustakaan yang berbeda-beda untuk pemrograman bersamaan. Bahasa pemrograman populer dengan dukungan kuat untuk konkurensi termasuk Go, Rust, Java, C#, Python, dan JavaScript dengan Node.js. AppMaster, sebagai platform no-code, juga menggabungkan prinsip pemrograman bersamaan dengan menghasilkan aplikasi yang efisien dan skalabel menggunakan Go, Vue3, Kotlin, dan SwiftUI.

Menerapkan pemrograman bersamaan secara efektif melibatkan penyelesaian beberapa tantangan, seperti sinkronisasi, kebuntuan, kondisi balapan, dan konsistensi data. Mekanisme sinkronisasi, seperti kunci, semafor, monitor, dan penghalang, sangat penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang bersamaan terkoordinasi dan untuk menjaga konsistensi data. Kebuntuan, kondisi balapan, dan masalah terkait konkurensi lainnya dapat diatasi melalui berbagai teknik, termasuk struktur data bebas kunci, operasi atom, dan pola pemrograman bersamaan seperti model Produser-Konsumen dan Aktor.

Platform no-code AppMaster memungkinkan pelanggan merancang dan mengembangkan aplikasi secara bersamaan, efisien, dan dapat diskalakan secara intuitif tanpa keahlian mendalam dalam pemrograman bersamaan dengan mengotomatiskan pembuatan, kompilasi, pengujian, dan penerapan aplikasi. Penggunaan bahasa pemrograman canggih seperti Go, Vue3, dan Kotlin memungkinkan aplikasi AppMaster memanfaatkan fitur pemrograman bersamaan yang ditawarkan oleh bahasa-bahasa tersebut, memberikan manfaat pemrograman bersamaan sekaligus menyederhanakan proses pengembangan.

Singkatnya, pemrograman bersamaan adalah aspek penting dari paradigma pemrograman yang memungkinkan aplikasi menjalankan banyak tugas atau proses secara bersamaan, meningkatkan efisiensi, daya tanggap, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Pengembangan perangkat lunak modern semakin bergantung pada prinsip pemrograman bersamaan untuk mengakomodasi peningkatan beban kerja, domain aplikasi yang beragam, dan paralelisme yang melekat pada perangkat keras modern. Dengan platform seperti AppMaster, pengembang dapat memanfaatkan manfaat pemrograman bersamaan tanpa perlu menguasai semua seluk-beluknya, sehingga mempercepat pengembangan aplikasi web, seluler, dan backend secara signifikan, sekaligus menjaga efisiensi, skalabilitas, dan kesehatan teknis.