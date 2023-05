El sector de la tecnología está experimentando actualmente una transformación sin precedentes, en parte debido a la reciente crisis económica. Según Layoffs.fyi, más de 45 000 empleados de la industria tecnológica de EE. UU. han sido despedidos a mediados de noviembre. The New York Times atribuye esta tendencia a factores como la rápida expansión, la extravagancia corporativa y la feroz competencia por los mejores talentos. Sin embargo, con el avance de las soluciones low-code y no-code, las empresas pueden prepararse para la incertidumbre invirtiendo en herramientas que permitan a sus equipos responder de manera rápida y eficaz ante la reducción de la fuerza laboral.

Las tecnologías Low-code y no-code se están integrando cada vez más en las pilas tecnológicas de las empresas, lo que permite a los empleados crear software sin necesidad de experiencia en desarrollo de software. Según un informe de Gartner de 2021, para 2025, el 70 % de las nuevas aplicaciones se crearán con herramientas low-code o no-code, frente a menos del 25 % en 2020. Estas herramientas ofrecen numerosos beneficios, que incluyen rentabilidad y escalabilidad, equipar a las empresas con las soluciones ágiles que necesitan para mantenerse a la vanguardia en un panorama en constante cambio.

A pesar de las ventajas, algunas organizaciones pueden dudar en adoptar herramientas low-code o no-code debido a preocupaciones sobre sus limitaciones o sus implicaciones para los roles de los desarrolladores. Sin embargo, es esencial considerar los beneficios y oportunidades potenciales que estas tecnologías pueden ofrecer. Al equipar a los trabajadores calificados con herramientas low-code y no-code, las empresas pueden aprovechar su talento para desarrollar soluciones innovadoras, fomentando un entorno de productividad y éxito multifuncional.

Las tecnologías Low-code y no-code ofrecen numerosas ventajas para las empresas, entre ellas:

Con la escasez actual de ingenieros de software, las herramientas low-code y no-code pueden ayudar a cerrar la brecha al permitir que los desarrolladores ciudadanos creen soluciones que antes requerían conocimientos especializados. Mejorar las habilidades de los empleados con estas poderosas tecnologías no solo puede mejorar la capacidad de respuesta de la organización, sino también brindar oportunidades de avance profesional.

Considere Mortgage Educators and Compliance (MEC) como ejemplo. Con la tarea de crear una aplicación móvil para su empresa de capacitación y educación hipotecaria, el departamento de TI recurrió a soluciones no-code, lo que les permitió desarrollar rápidamente una aplicación innovadora que aumentó el tráfico y los ingresos en un 50 %. Al adoptar e implementar herramientas no-code, MEC logró una ventaja competitiva al tiempo que brindaba un servicio valioso para sus clientes.

Las plataformas Low-code y no-code pueden ayudar a romper las barreras entre los empleados técnicos y no técnicos, fomentando la colaboración y acelerando los tiempos de finalización de los proyectos. Esto es especialmente importante en el entorno empresarial acelerado de hoy, que requiere innovación rápida y resultados medibles.

Por ejemplo, Wave, una plataforma de salud emocional, experimentó dificultades de comunicación entre los equipos creativos y técnicos mientras desarrollaba una aplicación móvil. Mediante el uso de herramientas no-code, pudieron crear un prototipo integral que cerró la brecha y simplificó el proceso de desarrollo, reduciendo el cronograma del proyecto en un 50 %.

En lugar de centrarse en la división entre desarrolladores y no desarrolladores, las empresas deben ver las herramientas low-code y no-code como un medio para crear el desarrollador del futuro: personas con las ideas, habilidades y herramientas necesarias para impulsar la innovación y el éxito. . Chris Wanstrath, ex director ejecutivo de Github, dijo: "El futuro de la codificación es no codificar en absoluto". Este sentimiento sugiere que el futuro del desarrollo de software radica en combinar ideas y tecnologías existentes en formas nuevas y emocionantes, en lugar de reinventar la rueda.

A medida que la industria de la tecnología se enfrenta a la incertidumbre y la agitación, las empresas deben invertir de forma proactiva en las herramientas y estrategias necesarias para adaptarse y tener éxito. Las tecnologías Low-code y no-code son una solución poderosa y versátil que puede capacitar a los equipos para innovar, responder al cambio y prosperar frente a los desafíos. Al equipar a los empleados con las habilidades y herramientas que necesitan, las organizaciones pueden posicionarse para mantenerse a la vanguardia y navegar con éxito en un futuro incierto.

