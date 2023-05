El auge de la IA generativa en la industria tecnológica está despegando a un ritmo acelerado. Solo en 2022, las empresas de capital de riesgo invirtieron la asombrosa cantidad de $ 4.5 mil millones en nuevas empresas de IA generativa. Una incorporación reciente a este club es Narrato, una plataforma de colaboración y creación de contenido de inteligencia artificial de vanguardia, que ha anunciado la obtención de fondos de capital de riesgo. La empresa emergente con sede en San Francisco recaudó $ 1 millón en una ronda previa a la semilla dirigida por AirTree Ventures, una firma australiana conocida por ser una de las primeras inversionistas en compañías como Canva, Linktree y Employment Hero.

La ronda de financiación también contó con la participación de OfBusiness, una plataforma de comercio electrónico B2B, y la reconocida empresaria en serie Shreesha Ramdas. La empresa emergente de SaaS de pagos ChargeBee, la aplicación de aprendizaje de idiomas Preply y el software de incorporación de clientes Rocketlane se encuentran entre los clientes que han elegido Narrato para sus necesidades de contenido, y la compañía tiene como objetivo utilizar la experiencia de AirTree para expandirse en los Estados Unidos.

Narrato fue fundada en enero de 2022 por la emprendedora en serie australiana Sophia Solanki, cuya empresa empresarial anterior, DrumUp, se centró en el marketing de contenido y las plataformas SaaS de gestión de redes sociales. En una conversación con TechCrunch, Solanki explicó que el concepto original de Narrato era construir GitHub para contenido: un espacio de trabajo diseñado para equipos de marketing con características como automatización, colaboración y publicación. Sin embargo, el gran interés del equipo en la IA generativa en los últimos años los llevó a girar e integrar la IA generativa en diferentes etapas del proceso de contenido.

La oferta principal de Narrato es un asistente de contenido de IA que simplifica la planificación con funciones como la generación automática de informes, la creación de contenido y la optimización. La plataforma también cuenta con herramientas de colaboración y flujo de trabajo, junto con capacidades de publicación automatizada. Tanto para la creación de contenido impulsado por IA como no IA, los usuarios pueden aprovechar las plantillas de la plataforma para varios tipos de contenido, incluidos blogs, copia web, guiones de video, correos electrónicos, contenido de redes sociales y arte. Además, Narrato ofrece una interfaz similar a un chat para la creación de contenido a través de IA y planea expandir su selección de plantillas de contenido generativo asistido por IA a cientos.

Una vez que la IA generativa produce los resúmenes, los escritores pueden utilizarlos para elaborar guías y esquemas de SEO. La plataforma también incorpora investigación y evaluación comparativa para ayudar a los creadores de contenido a llegar a una audiencia más amplia.

Narrato se enfrenta a la competencia de empresas como Notion y ClickUp, que se utilizan para la gestión de proyectos de contenido, mientras que Jasper y Copy.ai son plataformas de creación de contenido que aprovechan la IA. Sin embargo, Narrato se distingue al integrar IA generativa en todo el flujo de trabajo de creación de contenido y marketing dentro de una sola plataforma. En un comunicado, la socia de AirTree, Elicia McDonald, elogió la profunda comprensión del mercado y la capacidad de Solanki para identificar el potencial de la IA generativa para el marketing de contenido, considerando la impresionante tracción inicial de la empresa.

Plataformas como Narrato muestran el poder transformador de la IA generativa en el ámbito de la creación de contenido. Mientras aprovechan la IA para ayudar a los creadores de contenido, empresas como AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.