A medida que las plataformas no-code y low-code continúan ganando impulso, permiten que los "desarrolladores ciudadanos" que no son desarrolladores desarrollen y lancen varias aplicaciones. Esta tendencia emergente está impulsando a los CIO a buscar soluciones de cumplimiento y gobernanza más sofisticadas para estas plataformas. Betty Blocks, una plataforma líder de desarrollo de aplicaciones no-code, tiene como objetivo abordar estas preocupaciones con su Centro de Comando Centralizado para Desarrolladores de Ciudadanos.

El CEO de Betty Blocks, Chris Obdam, afirma que muchas empresas están comenzando a reconocer los beneficios de las plataformas low-code y no-code. Estas plataformas pueden cambiar significativamente el enfoque de innovación de las organizaciones al involucrar el extremo comercial de una organización en la resolución de problemas. Sin embargo, Obdam reconoce que la falta de apoyo para la gobernanza y el cumplimiento sigue siendo un problema.

Para enfrentar el desafío de la gobernanza y el cumplimiento en el desarrollo de aplicaciones no-code, Betty Blocks implementa un marco de gobernanza y presenta seis elementos críticos. Estos incluyen mantener la política y las pautas de desarrollo ciudadano, agregar y proporcionar recursos, organizar actividades, capacitar y construir comunidades para desarrolladores ciudadanos, así como administrar las plataformas y los sistemas utilizados para crear aplicaciones.

Además, Betty Blocks sugiere crear un Centro de Comando de Desarrolladores Ciudadanos Centralizado, que sirva como centro de responsabilidad central para el programa de desarrollo ciudadano de una organización, monitoreando y administrando todas las actividades. Este centro de comando, a menudo alojado dentro del departamento de TI, asegura que las actividades de desarrollo ciudadano cumplan con los requisitos de otras partes de la organización y se integren perfectamente con otros sistemas.

Además de controlar cómo los desarrolladores ciudadanos crean su trabajo, el Centro de Comando Centralizado de Desarrolladores Ciudadanos Betty Blocks tiene como objetivo hacer cumplir la gobernanza a lo largo de todo el proceso de desarrollo, desde el desarrollo hasta las pruebas, el lanzamiento y la gestión de aplicaciones diseñadas por ciudadanos. Este enfoque garantiza que las aplicaciones no-code se construyan de forma segura y de conformidad con las políticas y normativas corporativas.

Además de respaldar la gobernanza en el desarrollo de aplicaciones no-code, Betty Blocks está trabajando para extender la gobernanza low-code a las aplicaciones heredadas mediante la colaboración con una importante empresa de software empresarial. Esta asociación tiene como objetivo proporcionar cumplimiento no-code de extremo a extremo e integración perfecta de nuevas aplicaciones no-code con entornos de aplicaciones heredados o de misión crítica.

Dado que el rápido crecimiento de las plataformas no-code y low-code ha creado oportunidades sin precedentes para las empresas, abordar la gobernanza y el cumplimiento es un paso crucial para garantizar el desarrollo seguro y escalable de las aplicaciones. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

El progreso continuo en estas áreas, que en última instancia da como resultado una gobernanza sin preocupaciones para los departamentos de TI, es el siguiente paso en la evolución del desarrollo de aplicaciones low-code y no-code. Sin duda, esto conducirá a una innovación acelerada y una mayor eficiencia en el desarrollo de aplicaciones para empresas de todos los tamaños.