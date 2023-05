Airtable ha confirmado que tres de sus líderes de nivel ejecutivo han dejado la empresa en medio del despido de 254 empleados, lo que constituye una reducción del 20% en el personal. Las salidas incluyen al director de ingresos, al director de personal y al director de productos. Este movimiento estratégico está en correlación con la decisión de la empresa de concentrarse en un modo de ejecución más simplificado.

El director de ingresos, Seth Shaw, se unió Airtable en noviembre de 2020, poco antes de que Peter Deng se incorporara como director de productos. Johanna Jackman asumió el cargo de directora de personal en mayo de 2021, con el objetivo de duplicar la plantilla de la empresa a 1000 en el lapso de un año. La partida de mutuo acuerdo de los tres ejecutivos hará que continúen asesorando a la empresa durante la fase de transición.

Un portavoz oficial de la compañía se negó a comentar si se ofreció indemnización por despido a los ejecutivos, pero se ha confirmado que los empleados internos sucederán en los puestos. Se darán a conocer más detalles durante una próxima reunión general programada para el viernes.

La salida de ejecutivos de esta escala es poco frecuente, especialmente cuando una empresa está realizando recortes sustanciales. Sin embargo, el CEO y fundador Airtable, Howie Liu, enfatizó en un correo electrónico al personal obtenido por TechCrunch que esta decisión es una respuesta al cambio de la compañía hacia un enfoque más limitado. Este es el primer despido de Airtable durante sus 10 años de existencia.

El correo electrónico de Liu revela que el anuncio de octubre de Airtable sobre su plan para capturar clientes empresariales con aplicaciones conectadas está a la vanguardia de esta estrategia. Si bien el éxito inicial de Airtable se vio impulsado por la adopción de abajo hacia arriba, ahora está redirigiendo los recursos para seguir este camino. La compañía planea concentrarse en apuntar y expandirse en grandes empresas, que tienen al menos 1000 empleados a tiempo completo, donde su visión de aplicaciones conectadas puede proporcionar el valor más diferenciado.

Además de las salidas de ejecutivos, el correo electrónico también indica que Airtable ha reducido el gasto en varias áreas, incluidos los medios de marketing, los bienes raíces, la tecnología comercial y la infraestructura. El mensaje de Liu describe cómo el rápido crecimiento de la empresa en los últimos años, impulsado por tratar de lograr demasiado a la vez, los ha dejado al límite. El nuevo enfoque hace hincapié en invertir fuertemente en el crecimiento al tiempo que asigna recursos a áreas con el mayor retorno de la inversión. La compañía asegura que sus fondos de la Serie F de $ 735 millones aún están intactos, y un portavoz aclaró que Airtable sigue siendo ambicioso y comprometido con la ejecución de su nueva dirección. Además, el vocero señaló que el segmento empresarial de la compañía, que genera la mayoría de sus ingresos, está mostrando un crecimiento del 100% AaA.

