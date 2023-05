En un gran avance para la industria no-code, Appy Pie, un proveedor líder de soluciones no-code, ha anunciado la versión beta abierta de su generador de texto a aplicación No-Code controlado por voz. Conocido por su compromiso de hacer que la creación de aplicaciones sea asequible y accesible para todos, el generador de texto a aplicación activado por voz de Appy Pie permite a los usuarios desarrollar aplicaciones móviles nativas de Android o iOS independientemente de sus conocimientos de codificación, habilidades técnicas o restricciones presupuestarias.

Diseñado para democratizar aún más el desarrollo de aplicaciones, el nuevo generador activado por voz utiliza la comprensión del lenguaje natural/procesamiento del lenguaje natural (NLU/NLP) y los algoritmos de IA y ML patentados de Appy Pie. Esto permite a los usuarios aprovechar la tecnología avanzada y convertir sus ideas en realidad con solo usar su voz.

Hasta 10 millones de usuarios ya han creado aplicaciones a través del App Maker original no-code de Appy Pie. El fundador y director ejecutivo de la empresa, Abhinav Girdhar, reitera su misión de nivelar el campo de juego simplificando la creación de aplicaciones para las personas con menos conocimientos técnicos:

Ahora, cualquier persona con una gran idea tiene la oportunidad de verla crecer y florecer porque puede acceder y aprovechar la tecnología más avanzada con solo su voz.

El generador de texto a aplicación No-Code activado por voz se basa en la tecnología de pila MEAN que presenta una interfaz drag-and-drop pendiente de patente. Los usuarios pueden crear una aplicación, personalizarla, probarla e incluso incluirla en Google Play y App Store utilizando dispositivos activados por voz como Alexa o Cortana o sus teléfonos inteligentes.

El proceso de creación de una aplicación utilizando el generador de texto a aplicación No-Code controlado por voz de Appy Pie implica tres pasos simples:

El desarrollo de aplicaciones tradicionales puede ser costoso y llevar mucho tiempo, ya que a menudo lleva de cuatro a 12 meses poner la aplicación en producción. Con el App Maker no-code original de Appy Pie, los clientes crean entre 8000 y 10 000 aplicaciones diariamente. Se espera que el generador de texto a aplicación No-Code impulsado por voz mantenga su fase beta abierta hasta fin de año para la mejora y el refinamiento continuos en función de los comentarios de los usuarios.

La introducción de la tecnología impulsada por voz a las soluciones no-code hace que el mundo del desarrollo web y móvil sea aún más inclusivo y rentable, brindando a las empresas y emprendedores aún más oportunidades para crecer y tener éxito.