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外部API请求

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与任何API沟通并整合任何服务。

外部API请求允许你定义请求模板，然后从业务流程中触发对任何API的外发调用。有了它们，你可以将你的项目连接到任何第三方服务，即使在市场上还没有相应的模块存在。

定义

在你想连接的服务提供商的API文档中，查阅请求的结构规格。

  1. 要定义一个新的请求模板，进入侧边栏的 "商业逻辑 "标签(1)，切换到 "外部API请求 "标签(2)，并点击 "新的API请求"(3)。

2.2. 给新的请求一个名字，也可以选择一个描述。

3.3. 选择请求的HTTP方法和它的URL。

4.4. 通过输入参数名称(1)、类型(2)，并点击 "添加参数"(3)，定义URL参数、查询参数（仅适用于GET请求）、头信息和请求正文。

这些参数的实际值将在触发请求的业务流程的执行时被定义。

要了解URL和查询参数之间的区别，请阅读这里。不管是哪种标准，你想连接的服务提供商的API文档是关于如何建立请求的最佳信息来源。

你也可以通过输入样本JSON来自动填写请求头和正文，系统会自动创建所有必要的参数。

你不必在每个标签上添加新的参数。例如，有些请求可能根本不包含任何URL参数、头文件或正文。

如果你的请求包含对象（如汽车->颜色、尺寸等），你将不得不创建虚拟模型，以便以后在你的业务流程中处理这些对象。通过在参数类型选择器中选择 "模型"，并引入你需要的子元素来实现。你可以根据需要多次嵌套对象（即对象中的对象）并创建虚拟模型数组。如果你使用了自动填充功能，这个过程就会自动完成。

5.改变请求的设置，如SSL验证、超时和 "设置 "标签中的错误处理。

6.通过点击 "测试请求 "并输入所有需要的参数来测试该请求。检查服务器的响应，自动填写响应头和正文，或者手动填写。

7.7. 通过点击 "保存请求 "来保存请求模板。

使用

在你定义并保存一个新的请求后，在业务流程编辑器中会有一个新的块来触发它。


你将不得不向它提供你想添加到请求中的所有组件（URL和查询参数，标题和正文）作为数据模型，可以使用这些块来制作。在输出中，你将能够提取格式化的响应主体、它的标头和响应状态。你可以使用这些块来扩展这些模型。

你不必为了请求的正确触发而连接所有的数据输入。例如，如果你有一个没有URL参数的请求，你不需要创建它的模型并连接它。

对于你定义的每一个虚拟模型，2个新的块将被添加到你的业务流程编辑器中，以制作和扩展它。

监测

每次你触发一个API请求，系统将向日志输出其类型和地址、请求主体、响应的HTTP状态代码和响应主体。你可以输出其他信息，如响应体的特定字段，或使用写到日志块向日志输出延时。

验证RS RU 常见问题