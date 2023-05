Bối cảnh kỹ thuật số đã phát triển đáng kể và giờ đây chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của Thế hệ No-Code. Trong lịch sử, đã tồn tại một 'khoảng cách kỹ thuật số' giữa những người lao động biết sử dụng máy tính và những người không biết. Mặc dù những người bản địa kỹ thuật số đương đại lớn lên cùng với công nghệ máy tính, nhưng phần lớn vẫn thiếu sự thành thạo trong các lĩnh vực cụ thể như công nghệ phần mềm, khoa học máy tính và thống kê.

Tuy nhiên, những năm gần đây đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể khi ngày càng có nhiều người trẻ trở nên thành thạo trong việc khai thác sức mạnh của máy tính cho các công việc hàng ngày. Được thúc đẩy bởi sự gia tăng của no-code platforms có thể truy cập , chúng ta hiện đang chứng kiến sự phân chia kỹ thuật số mới, xác định lại một kỷ nguyên trong đó các bộ kỹ năng nâng cao mở rộng từ kiến thức máy tính cơ bản đến chuyên môn cao hơn.

Các công cụ no-code ngày nay, chẳng hạn như Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Các ứng dụng, bao gồm Roblox và Minecraft, mang đến cho trẻ em khả năng tạo ra toàn bộ thế giới ảo bằng cách sử dụng công nghệ, khơi dậy mong muốn có được những trải nghiệm học tập mới. Kết quả là, các bài kiểm tra Xếp lớp Nâng cao cho khoa học máy tính đã tăng từ 20.000 trong năm 2010 lên hơn 70.000 trong những năm gần đây. Khoa học máy tính đã trở thành chuyên ngành hàng đầu tại các trường đại học hàng đầu, thu hút hàng trăm sinh viên mới hàng năm.

Những thay đổi này trùng khớp với nhu cầu ngày càng tăng về kỹ năng phân tích dữ liệu và kỹ thuật trong lực lượng lao động ngày nay. Với sự thành thạo của chuyên gia về các công cụ kỹ thuật số ngày càng trở nên quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh, khoảng cách giữa trình độ máy tính cơ bản và năng khiếu kỹ thuật số nâng cao sẽ tiếp tục gia tăng.

Không giống như trước đây, người quản lý cửa hàng ngày nay không chỉ có thể tải dữ liệu bán hàng lên bảng tính Excel mà còn tích hợp nhiều công cụ trực tuyến để phát triển cửa hàng thương mại điện tử, tính toán giá trị trọn đời của khách hàng trên nền tảng dữ liệu no-code và tùy chỉnh các chiến dịch tiếp thị bằng dịch vụ email . Mức độ lưu loát kỹ thuật số này thể hiện khả năng của Thế hệ No-Code trong việc nâng cao năng suất và đổi mới.

Những thách thức chưa từng có, chẳng hạn như giáo dục từ xa, đã buộc học sinh ngày nay phải biết sử dụng máy tính nhiều hơn. Kết quả là một thế hệ gồm những cá nhân có khả năng thích ứng, am hiểu công nghệ thành thạo hơn trong công việc từ xa và có kỹ năng khai thác công nghệ điện toán để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Sự gia tăng của Thế hệ No-Code sẽ tác động đáng kể đến năng suất toàn cầu và thúc đẩy sự đổi mới lên một tầm cao mới. Khi trẻ em và thanh niên tiếp tục tận dụng các nền tảng no-code như AppMaster , họ sẽ cải thiện đáng kể cuộc sống của mình, tiết kiệm thời gian và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu.