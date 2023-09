Yêu cầu API (Giao diện lập trình ứng dụng) là một hành động thiết yếu trong thế giới phát triển phần mềm hiện đại và truyền thông kỹ thuật số. Về cơ bản, đó là một cách tiêu chuẩn hóa để các nhà phát triển và ứng dụng tương tác với các dịch vụ web bên ngoài, truy cập chức năng cụ thể hoặc truy xuất dữ liệu mong muốn. Yêu cầu API đóng một vai trò quan trọng trong việc tích hợp ứng dụng, hợp lý hóa các quy trình và kết nối các công nghệ khác nhau trong hệ sinh thái phần mềm. Trong bối cảnh AppMaster, một nền tảng no-code toàn diện, Yêu cầu API tạo thành nền tảng tương tác liền mạch giữa các ứng dụng phía máy khách (web và thiết bị di động) và các dịch vụ phụ trợ phía máy chủ, cho phép khách hàng AppMaster dễ dàng xây dựng và triển khai theo hướng dữ liệu, các ứng dụng tương tác.

Về cốt lõi, Yêu cầu API là một hình thức giao tiếp giữa hai hệ thống phần mềm - hệ thống gọi điện (máy khách API) và hệ thống nhận (máy chủ API). Máy khách gửi Yêu cầu API đến máy chủ, chỉ định thông tin, hành động hoặc tài nguyên mong muốn. Sau đó, máy chủ xử lý Yêu cầu, thực thi logic nghiệp vụ thích hợp và gửi phản hồi lại cho máy khách cùng với dữ liệu được yêu cầu, kết quả của hành động hoặc bất kỳ thông báo lỗi liên quan nào. Yêu cầu và phản hồi API thường sử dụng các định dạng và giao thức được tiêu chuẩn hóa, chẳng hạn như REST (Chuyển trạng thái đại diện) và JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript), để đảm bảo rằng cả người gửi và người nhận đều có thể hiểu được thông tin được trao đổi một cách dễ dàng và nhất quán.

Yêu cầu API có thể được chia thành các loại sau dựa trên mô hình CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa):

Nhận : Đọc, tìm nạp hoặc truy xuất dữ liệu từ máy chủ. Yêu cầu Nhận thường được sử dụng để lấy các tài nguyên hoặc kết quả truy vấn cụ thể. Post : Tạo hoặc thêm dữ liệu mới trên máy chủ. Yêu cầu đăng được sử dụng khi gửi các mục hoặc đối tượng mới tới kho dữ liệu hoặc dịch vụ web từ xa. Put : Cập nhật hoặc sửa đổi dữ liệu hiện có trên máy chủ. Yêu cầu Đặt báo hiệu mong muốn ghi đè lên tài nguyên hiện có bằng thông tin được cập nhật hoặc thay đổi. Xóa : Xóa hoặc xóa dữ liệu khỏi máy chủ. Yêu cầu Xóa biểu thị ý định xóa vĩnh viễn một tài nguyên hoặc mục dữ liệu khỏi kho dữ liệu hoặc dịch vụ web từ xa.

Thông thường, khi gọi Yêu cầu API, hệ thống yêu cầu chỉ định endpoint URL, đại diện cho vị trí hoặc đường dẫn đến dịch vụ web và một tập hợp tiêu đề HTTP xác định loại nội dung, định dạng phản hồi được chấp nhận và mọi mã thông báo xác thực bắt buộc (chẳng hạn như dưới dạng khóa API hoặc thông tin xác thực OAuth).

Trong nền tảng AppMaster, Yêu cầu API được tạo như một phần của quy trình kinh doanh của ứng dụng, cho phép giao tiếp liền mạch giữa lớp giao diện người dùng và lớp phụ trợ. Trình thiết kế BP trực quan của AppMaster cho phép khách hàng xác định bằng đồ họa logic nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và endpoints API REST, tạo ra các ứng dụng tuân thủ các phương pháp hay nhất trong thiết kế dựa trên API. Bằng cách tận dụng các API RESTful mạnh mẽ do AppMaster tạo ra, các nhà phát triển có thể gửi và truy xuất dữ liệu, thực hiện các hoạt động cũng như tích hợp với các hệ thống và dịch vụ bên ngoài một cách hiệu quả.

Khi một dự án AppMaster được xuất bản, nền tảng này sẽ tự động tạo tài liệu API mở (Swagger), cung cấp tài liệu tham khảo tương tác rõ ràng về tất cả endpoints API có sẵn, các hoạt động liên quan và lược đồ dữ liệu của chúng. Tài liệu này giúp nhà phát triển dễ dàng hiểu mục đích của từng endpoint, các tham số bắt buộc và phản hồi dự kiến, đảm bảo tích hợp liền mạch với các ứng dụng hoặc dịch vụ khác.

Quá trình tạo mã phía máy khách của AppMaster sử dụng khung Vue3 cho các ứng dụng web cũng như Kotlin và Jetpack Compose với SwiftUI cho các ứng dụng Android và iOS, đảm bảo rằng mọi Yêu cầu API và trình xử lý liên quan của chúng đều được triển khai hiệu quả theo các phương pháp hay nhất. Do đó, các ứng dụng do AppMaster tạo ra không chỉ có khả năng mở rộng mà còn có thể bảo trì được, do đó giảm thời gian và công sức cần thiết cho việc phát triển và hỗ trợ liên tục.

Yêu cầu API là nền tảng cho hoạt động hiệu quả của các ứng dụng web và thiết bị di động ngày nay, đồng thời nền tảng AppMaster trao quyền cho khách hàng nhanh chóng thiết kế, phát triển và triển khai các trải nghiệm dựa trên API, đầy đủ tính năng. Bằng cách tự động tạo mã, tài liệu đáng tin cậy và xử lý các tương tác API đa dạng một cách dễ dàng, AppMaster cho phép các doanh nghiệp xây dựng phần mềm tốt hơn, nhanh hơn và với chi phí thấp hơn so với các phương pháp phát triển thông thường.